La domanda ricorrente all’avvicinarsi del Natale è sempre la stessa: “Che regalo faccio a Natale?”. Anche per questo Natale 2020, la corsa ai regali è iniziata con largo anticipo ma se non avete ancora trovato nulla da regalare, ecco una selezione di 10 Idee Regalo per Lei di Natale 2020.

Abbiamo diviso i consigli agli acquisti in comode mini-guide da consultare e divise sia per tipologia che per fascia di prezzo, in modo da trovare più facilmente quello che state cercando e magari scoprire qualche idea originale.

Quasi tutti i link presenti si riferiscono principalmente a prodotti su Amazon, visto che nel periodo Natalizio il tempo stringe si può approfittare della spedizione Prime in 24 ore permettendo di risparmiare tempo prezioso nell’andare in giro per negozi a fare interminabili file ed evitare spiacevoli inconvenienti come ritardi di consegna.

Se volete godere al massimo di tutti i vantaggi dello store vi consigliamo di iscriversi al servizio, che offre il primo mese gratis se non siete mai stati abbonati in precedenza. Inoltre, per gli studenti universitari è disponibile anche l’abbonamento a prezzo, col quale si possono ottenere addirittura 3 mesi gratis.

10 Idee Regalo Lei Natale 2020

Apple Watch SE

Diciamoci la verità, tutti gli smartwatch presenti sul mercato sono più orientati ad un polso maschile ma questa soluzione di Apple è il regalo perfetto per la donna che non vuole rinunciare alle funzioni smart.

Xiaomi Mi Smart Scale

La Xiaomi Mi Smart Scale è una semplice bilancia smart dal design pulito ma dalle funzioni interessanti perché oltre il peso è in grado di calcolare massa magra e grassa. Il tutto è accompagnato da un ecosistema Xiaomi che si integra anche con Mi Band.

Dyson SuperSonic

Il Dyson SuperSonic è l’asciugacapelli innovativo che tutti sognano. Ad onor del vero, non sono solo le ragazze che lo adorano ma anche i ragazzi, anche se portarselo a casa farà bene ai capelli ma meno al portafoglio.

Xiaomi LED Desk Lamp

Una lampada di Xiaomi da scrivania, con luce led bianca ma con tonalità programmabili con luce più fredda o sopratutto più calda per leggere un buon libero o studiare con maggior focus.

Xiaomi LED Desk Lamp

Xiaomi LED Desk Lamp

Una lampada di Xiaomi da comodino, con luce led bianca ma con tonalità programmabili con luce più fredda o sopratutto più calda per leggere un buon libero o studiare con maggior focus.

Huawei X Gentle Monster Eyewear

Gli occhiali smart di Huawei sono un regalo smart per la donna che non vuole rinunciare allo stile ed essere sempre in prima linea per l’innovazione. Grazie a questi occhiali smart si potrà rispondere al telefono o parlare con l’assistente digitali senza utilizzare lo smartphone.

Kindle Paperwhite

Un Kindle potrebbe essere un regalo perfetto per lei. Non solo un ebook reader di piccole dimensioni perfetto per la trasportabilità ma uno strumento assolutamente valido per lo studio di pdf universitari.

Specchio Power Bank

Uno specchio da donna con un power bank integrato da 1600 mAh. Lo so, 1600 mAh non sono tantissimi ma questo gadget può essere visto come quello delle emergenze. Uno specchio in giro serve sempre, un power bank pure.

Scaldamani powerbank

Uno scaldamani ricaricabile che si trasforma in un powerbank è quello che serve se siete delle donne nerd. Non ha nulla di fuori posto dal punto di vista estetico ed è utilissimo nelle fredde giornate invernali

Altre Idee Regalo di Natale 2020

