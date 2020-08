Il colorato brawler Bake ‘n Switch per PC è ora disponibile su Steam

Il gustoso brawler multigiocatore in cooperativa Bake ‘n Switch è disponibile per oggi all’acquisto per pc su Steam.

I Lievitati sono cotti, pronti e carichi, perché Bake ‘n Switch è ora disponibile su Steam! L’atteso titolo multiplayer online in cooperativa per 2-4 giocatori è ora acquistabile su Steam al prezzo di 29,99€!

Preparati a unirti ai fornai Ginger, Rosemary, Thyme, Parsley, Sage e Salt in una dolce e salata avventura per salvare il mondo dalle infezioni di muffa! Con 100 livelli suddivisi tra due mondi, dalle spiagge di sabbia con le verdi palme del Tropico del Tostapane al duro e spietato Deserto di Farina, Bake ‘n Switch ti vedrà combattere con o contro altri utenti, fino a un massimo di 4 giocatori in modalità co-op, PvP o Team contro Team, dove ogni fornaio dovrà pensare solo a sé stesso!

Ognuno dei 7 diversi tipi di Lievitati ha il proprio carattere, che potrà aiutare o talvolta ostacolare i tuoi progressi mentre combatti contro le muffe in alcuni frenetici livelli per riunire, colpire e infornare quelle adorabili palline di impasto prima dello scadere del tempo.

Massimizza il tuo punteggio per vincere alcuni costumi speciali e sfida te stesso in alcune mappe tempestose, in cui il meteo e i nemici saranno ancora più impegnativi. È un impasto difficile ma qualcuno deve pur infornarlo!

“Dopo tutto il lavoro che abbiamo dedicato a Bake ‘n Switch nel corso degli ultimi due anni, oggi è davvero un giorno emozionante. Vogliamo ringraziare i membri della nostra community sempre attivi e straordinari per tutto il supporto, e non vediamo l’ora di sapere che cosa ne pensino del nostro prodotto finale.

Inoltre, non dimenticavi che presto Bake ‘n Switch sarà disponibile anche per Nintendo Switch™ e PlayStation®4!”

Se avete bisogno di altre informazioni potete visitare il nuovo sito web di Bake ‘n Switch per scoprire tutte le ultime novità sul gioco, incluso alcuni DLC e pacchetti di espansione GRATUITI in arrivo a partire da ottobre 2020, così che il tuo viaggio tra gli impasti non diventi mai stantio!

E non perderti i Lievitati alla Gamescom la prossima settimana! Come partner ufficiale dello streaming della Gamescom su TikTok, Bake ‘n Switch sarà presente in due spazi del programma “Countdown Show of TikTok and Gamescom”: