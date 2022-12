DRAGON BALL Z: KAKAROT darà il via al proprio Season Pass 2 il 13 gennaio 2023 con il quarto DLC intitolato BARDOCK – Alone Against Fate.

Il gameplay e le sue intense battaglie che mettono contro Bardock e i soldati di Frieza nell’orbita del Pianeta Vegeta:

Questo quarto DLC, BARDOCK – Alone Against Fate, arriverà il 13 gennaio 2023 su tutte le piattaforme, incluse le versioni di DRAGON BALL Z: KAKAROT per PlayStation 5 e XBOX Series X|S.

In questo DLC i giocatori potranno prendere parte alla storia basata sullo speciale TV dell’universo di DRAGON BALL che si concentra su Bardock, il padre di Goku, nel suo tentativo di proteggere i Saiyan e il loro pianeta.

L’upgrade alla nuova generazione sarà gratuito per tutti i possessori del gioco su PlayStation 4 e Xbox One.

