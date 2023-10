LG annuncia l’arrivo in Italia del suo innovativo Lifestyle Screen, LG StanbyME (modello 27ART10AKPL), ora disponibile in preordine in esclusiva su LG Online Shop al prezzo consigliato al pubblico di 1199 euro. Inoltre, in occasione del preordine, LG offre un’opzione bundle che include lo straordinario speaker omnidirezionale LG XBOOM 360 XO3.

Ma di cosa si tratta? LG StanbyME è il nuovo smart display touch di LG che offre un’esperienza d’uso unica, con un focus su versatilità e trasportabilità.

Con un elegante design a stelo e una base montata su ruote, uniti a una batteria integrata che offre fino a 3 ore di autonomia, LG StanbyME può essere spostato facilmente da una stanza all’altra, adattandosi alle esigenze dell’utente. Ora è possibile godersi film preferiti, tutorial di cucina, sessioni di allenamento o scoprire nuove serie TV durante un rilassante bagno, anche in zone senza prese di corrente.

LG StanbyME si rivela il compagno ideale per le attività quotidiane. Il suo schermo può essere regolato in altezza, inclinazione e orientamento per adattarsi a diversi utilizzi e tipi di contenuti, offrendo una visione estremamente confortevole da qualsiasi posizione, sia che si sia sdraiati, seduti o in piedi.

Lo schermo full-touch da 27 pollici, combinato con l’interfaccia intuitiva fornita dal sistema operativo webOS 22, già apprezzato sui TV smart LG, semplifica l’accesso alle app di intrattenimento preferite e alla navigazione su Internet. Inoltre, quando si è lontani dallo schermo, è possibile utilizzare il telecomando incluso.

Non manca ovviamente la connettività NFC: per condividere il proprio schermo con LG StanbyME semplicemente avvicinando uno smartphone o un tablet Android al retro del dispositivo, consentendo di fruire dei contenuti su uno schermo molto più ampio e comodo. Inoltre, il posizionamento flessibile del dispositivo ospitante consente di scegliere l’angolazione migliore, rendendo StanbyME un partner versatile per videochiamate e allenamenti sportivi.

Con connettività senza fili, tra cui Wi-Fi, AirPlay, NFC, HDMI e USB, LG StanbyME è perfetto per trasformare qualsiasi angolo della casa in uno spazio personale.

LG StanbyME rappresenta una nuova visione dell’idea di smart display, personalizzabile in base alle esigenze dell’utente, in linea con la filosofia di LG Life’s Good che mira a migliorare la vita delle persone attraverso l’innovazione tecnologica. E’ possibile trovare altre informazioni sul sito ufficiale LG.

