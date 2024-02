Con l’arrivo imminente di San Valentino, molti si trovano a riflettere su cosa regalare alla propria anima gemella. Tuttavia, fare la scelta perfetta non è sempre facile e spesso ci si trova a rischiare di optare per un dono che non rispecchia i gusti del partner. È qui che HONOR interviene con una piccola guida ricca di proposte e suggerimenti, permettendo al partner di beneficiare delle irresistibili promozioni del periodo per fare la scelta migliore.

HONOR Magic V2: Per l’Anima Gemella

Indirizzato a tutti gli appassionati di tecnologia che amano seguire le ultime tendenze, HONOR presenta il suo ultimo arrivato, il Magic V2.

Con il suo design pieghevole verso l’interno, è il più sottile al mondo, e la sua cerniera in lega di titanio può sopportare oltre 400.000 pieghe, garantendo una resistenza senza pari senza compromettere l’eleganza. Dotato della funzionalità Dual Tasking Efficiency, che consente un multitasking fluido grazie allo schermo diviso verticalmente, questo smartphone conquisterà sicuramente anche il partner più impegnato.

HONOR MAGIC V2 è disponibile al prezzo di 1.999,90€

HONOR Magic 6 Lite: Per gli Impacciati

Per coloro che cercano un nuovo telefono perché quello vecchio è caduto dalla scrivania, HONOR ha ideato il resistente Magic 6 Lite. Grazie alla tecnologia HONOR Ultra-Bounce Anti-Drop, il suo display offre una resistenza alle cadute e una durabilità superiori, certificato cinque stelle da SGS. Questo smartphone promette robustezza anche nelle situazioni più accidentate.

HONOR Magic 6 Liteè disponibile al prezzo scontato di349,90€fino al 15/02

HONOR 90: Per il Partner alla Ricerca dello Scatto Perfetto

Per gli amanti della fotografia e dei social media, HONOR propone il modello HONOR 90. Con una fotocamera potente e versatile, questo dispositivo è perfetto per i content creator, offrendo una vasta gamma di opzioni di scatto per catturare i momenti speciali con precisione.

HONOR 908+256GB è disponibile al prezzo scontato di399,90€fino al 29/02

HONOR 9012+512GB è disponibile al prezzo scontato di429,90€fino al 15/02

HONOR Pad X9: Per l’Anima Gemella Multitasking

Per coloro che amano navigare online e godersi l’intrattenimento su un tablet, HONOR presenta l’adattabile HONOR Pad X9.

Con prestazioni di alto livello e una batteria duratura, questo dispositivo è ideale per chi ha bisogno di un’unica soluzione per le attività online e l’intrattenimento.

HONOR Pad X9è disponibile al prezzo scontato di189,90€fino al 29/02

HONOR Pad 8: Per il Partner Amante dell’Intrattenimento

Per chi vuole far felice la propria anima gemella che ama guardare le serie tv, i film e i video in qualsiasi momento e ovunque si trovi, HONOR arriva in aiuto proponendo il pratico HONOR Pad 8. Caratterizzato da un elegante corpo in alluminio, HONOR Pad 8 pesa solo 520g e offre la massima portabilità e flessibilità in movimento. Grazie al display HONOR FullView 2K da 12 pollici, il device garantisce un’esperienza di intrattenimento davvero immersiva.

Dotato di otto altoparlanti a Grande Cavità posizionati simmetricamente su entrambi i lati, il nuovo HONOR Pad 8 offre un’esperienza audio impareggiabile, con effetti sonori più potenti e bilanciati. È inoltre dotato di una batteria extra-large da 7250 mAh, che garantisce un’intera giornata di utilizzo ininterrotto per la massima produttività, perfetta per chi ha bisogno di una batteria potenziata per soddisfare le proprie esigenze di intrattenimento.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!