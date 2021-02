HUAWEI AppGallery continua ogni giorno a popolarsi di nuove applicazioni e dopo aver visto l’arrivo di molte APP di finanza come Unicredit o Nexi Pay, da oggi è disponibile un’altra app Made in Italy indispensabile per il periodo storico in cui stiamo vivendo.

Stiamo parlando di Immuni, l’app per il tracciamento del Covid-19 che aiuta a combattere la pandemia che stiamo affrontando. L’app Immuni è già disponibile su HUAWEI Gallery sfruttando i servizi di localizzazione di HUAWEI per poter funzionare al meglio.

Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei Consumer Business Group Italia ha così commentato l’arrivo di Immuni su AppGallery:

“Continuiamo a crescere e a investire per arricchire costantemente il nostro app store proprietario, già terzo al mondo, con l’obiettivo di soddisfare e supportare un numero sempre crescente di utenti. Immuni è uno strumento fondamentale a supporto della lotta contro la pandemia che stiamo attualmente affrontando e un valore aggiunto per i nostri consumatori. Per questo motivo siamo particolarmente orgogliosi di accoglierla all’interno di Huawei AppGallery sui più recenti modelli di smartphone con HMS”



Download di Immuni su HUAWEI

Non vi spiegheremo il modo in cui viene utilizzato Immuni in quanto lo abbiamo già approfondito in questo articolo, ma per fare il download sul vostro dispositivo HMS come la serie Y o la serie P40 e Mate 40 basterà accedere ad AppGallery e cercare l’app Immuni, in alternativa potremo utilizzare il widget di Petal Search.

