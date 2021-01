Continua a ritmo spedito Huawei che giorno dopo giorno vede il proprio store AppGallery sempre più ricco di novità e l’ultima tra queste è l’arrivo dell’appNexi Pay che permette di gestire il nostro profilo Nexi.

Nexi Pay è utilizzabile da tutti i clienti in possesso di una carta Nexi e da oggi è disponibile per tutti gli smartphone dotati deiHuaweiMobile Services, come le serieHUAWEIMate 40,HUAWEIP40,HUAWEIMate Xs,HUAWEIMate 30 Pro,HUAWEIY5PeHUAWEIY6P.

Come sempre il display è molto semplice e basterà ricercarlo in HUAEI Gallery o tramite Petal Search.

Cosa posso fare con Nexi Pay?

ConNexi Payè possibilegestire la propria cartadirettamente dallo smartphone, potremo monitorare le nostre spese, gestire il plafond come disponibilità residua, estratto conto, spending control, rateizzazione degli acquisti.

Infatti, consente di autorizzare gli acquisti online in totale sicurezza, di ricaricare il credito telefonico e le carte prepagate, di aderire a IoSi Start, il programma di Nexi che offre vantaggi esclusivi agli iscritti.

Infine, per tutte le carte Nexi è possibile aderire alCashback di Statodirettamente tramite l’app, con pochissimi passaggi, in modalità sicura e veloce, senza necessità di registrarsi con identità digitale sull’app IO.

Per dotarsi di Nexi Pay è sufficientericercare l’app e poi scaricarla daHuaweiAppGallery o daHUAWEIPetal Search, un widget di ricerca che permette di effettuare un accesso rapido a tutto l’elenco di applicazioni disponibili sui device HMS.

HuaweiAppGallery, attivo in oltre 170 Paesi e oggi il terzo più grande store di app al mondo, vedeoltre100.000 app integrate con HMS Coree384 miliardi di downloadraggiunti nel 2020.

