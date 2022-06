I nuovi auricolari JBL Live PRO2 combinano la tecnologia True Adaptive Noise Cancelling con le funzionalità smart ambient, durata della batteria migliorata e 6 microfoni per offrire un’esperienza di comunicazione senza precedenti. Che si tratti di musica, di un podcast o di una chiamata Zoom, la qualità dell’audio di JBL assicura le più elevate prestazioni ovunque.

JBL LIVE PRO 2 TWS Auricolari True Wireless, Cuffie In-Ear Bluetooth Senza Fili con Cancellazione Adattiva del Rumore e 6 Microfoni, Impermeabili IPX5, fino a 40h di Autonomia Combinata, Nero 149€ ► 161.99€ ► 173€ ►

Gli auricolari in-ear True Wireless JBL Live Pro 2, dotati di driver da 11 mm, si presentano con il classico design “stick-closed” con inserti ovali per garantire una migliore cancellazione del rumore ed una qualità audio ottimizzata. La tecnologia True Adaptive Noise Cancelling con Smart Ambient consente agli utenti di regolare la quantità di rumore di fondo che si desidera percepire per continuare ad avere consapevolezza dell’ambiente circostante o per parlare con gli amici senza il bisogno di togliersi le cuffie. La gestione a mani libere e l‘app JBL Headphones dedicata consentono di accedere facilmente agli assistenti vocali preferiti.

Inoltre, certificati IPX5, i nuovi JBL Live Pro 2 sono resistenti all’acqua e permettono di affrontare senza preoccupazioni anche le lunghe sessioni di lavoro, mentre i sei microfoni incorporati isolano il rumore e il vento per offrire una qualità di chiamata superiore. Con una batteria che garantisce fino a 40 ore di riproduzione, gli ascoltatori possono godersi lunghe sessioni in palestra, all’aria aperta o dedicarsi al loro podcast preferito.

Caratteristiche JBL LIVE Pro 2:

Qualità audio JBL grazie ai driver da 11 mm

Fino a 40 ore di riproduzione (10 ore negli auricolari; 30 ore dalla custodia di ricarica)

True Adaptive Noise Cancelling con Smart Ambient

6 microfoni con tecnologia di isolamento dal rumore e dal vento

Dual Connect + Sync con Google Fast Pair

Controllo vocale a mani libere con Amazon Alexa e Google Assistant

Controllo completo touch o utilizzo tramite l’app dedicata JBL Headphones

Certificazione IPX 5 (impermeabile e resistente al sudore)

Ricarica rapida in 15 minuti per 4 ore di riproduzione

Ricarica wireless compatibile con Qi

Prezzo e disponibilità

I nuovi auricolari JBL LIVE Pro 2 si presentano nella confezione eco-friendly più recente di JBL e sono ora disponibili in quattro diverse colorazioni – blu, nero, rosa e argento – presso rivenditori selezionati e su jblstore.it al prezzo consigliato di €149,00.

