Sta per arrivare sul mercato la nuova Fotocamera Simple Use Ricaricabile LomoChrome Turquoise. Pronta a ispirare le tue avventure più sfrenate e a donare un tocco intrigante alle scene quotidiane, questa fotocamera è l’ideale per i principianti o per chiunque voglia sperimentare facilmente grazie al potente flash integrato e ai tre filtri gel colorati per il flash. La fotocamera è precaricata con l’incantevole pellicola LomoChrome Turquoise: ciò che vedi non è mai ciò che otterrai.

La fotocamera è disponibile sul sito ufficiale al prezzo di 24,90€

Scopri incredibili effetti color-shifting a ogni scatto – i toni della pelle brillano di un blu intenso, i cieli si tingono di arancione e le sfumature dorate rendono le immagini davvero sorprendenti.

La fotocamera Simple Use Ricaricabile è leggera, tascabile e pronta a scattare fantastiche foto analogiche, inoltre è ricaricabile con qualsiasi pellicola 35 mm! Pensata per la fotografia creativa, di strada e d’azione, l’ultima arrivata nella famiglia Simple Use è perfetta per sperimentare facilmente!

