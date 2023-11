REDMAGIC ha svelato oggi l’ultima aggiunta alla sua serie: REDMAGIC 9 Pro e REDMAGIC 9 Pro+. Questi nuovi dispositivi di punta sono destinati a rivoluzionare il mondo del mobile gaming, portando i giocatori a un livello completamente nuovo di emozioni ed esperienze.

Dotata dell’ultimo processore Snapdragon 8 Gen 3, la serie REDMAGIC 9 Pro è uno dei primi smartphone Android a integrare questa tecnologia. Con fino a 24 GB di RAM e 1 TB di archiviazione, questi dispositivi offrono velocità fulminee e multitasking senza interruzioni. Il display con frequenza di aggiornamento di 120 Hz assicura immagini incredibilmente fluide, rendendolo perfetto per il gameplay coinvolgente.

Il sistema di raffreddamento ICE 13 potenziato, che include una ventola di raffreddamento integrata da 22.000 rpm con illuminazione RGB personalizzabile e grilletti laterali da 520 Hz, garantisce sessioni di gioco ininterrotte e confortevoli. I modelli REDMAGIC 9 Pro e REDMAGIC 9 Pro+ sono dotati di batterie a lunga durata da 5500mAh e 6500mAh rispettivamente, offrendo ore di gioco senza interruzioni. La serie REDMAGIC 9 Pro presenta inoltre una tripla fotocamera e un pannello posteriore completamente piatto, rendendolo il dispositivo perfetto per gli appassionati di gaming che cercano alte prestazioni. Con un tasso di campionamento istantaneo di 2000 Hz e un tasso di campionamento medio di 960 Hz, la serie REDMAGIC 9 Pro offre un’eccezionale esperienza di gioco.

Prestazioni: Potenti e Fluenti Con una combinazione di memoria LPDDR5X e UFS4.0

La serie REDMAGIC 9 Pro è alimentata dal processore Snapdragon 8 Gen 3, che consente prestazioni fluide anche con giochi impegnativi. Gli aumenti delle prestazioni della CPU e GPU, insieme alla riduzione del consumo energetico, sono fattori significativi che migliorano notevolmente le prestazioni complessive della serie REDMAGIC 9 Pro. Con un aumento del 32% delle prestazioni della CPU e un miglioramento del 34% delle prestazioni della GPU, l’ultimo aggiornamento offre ai giocatori un’esperienza di gioco più veloce e fluida. Inoltre, il consumo energetico è stato ridotto del 34% per la CPU e del 38% per la GPU, rendendolo una scelta efficiente dal punto di vista energetico per un uso quotidiano.

Inoltre, la serie REDMAGIC 9 Pro include il potente REDMAGIC 9 PRO+ con una batteria da 5500mAh e un caricatore da 165W, e il REDAMGIC 9 PRO con una batteria da 6500mAh e un caricatore da 80W, entrambi dotati di capacità di ricarica rapida. Ciò garantisce lunghe ore di sessioni di gioco o uso quotidiano senza interruzioni, senza preoccuparsi di rimanere senza energia.

Sistema di Raffreddamento ICE 13 Upgrade per un’Esperienza “fresca”

Il REDMAGIC 9 Pro vanta un sistema di raffreddamento avanzato chiamato ICE13, che presenta una piastra di vaporizzazione (VC) a strato singolo potenziata espansa di 10182mm2, consentendo un aumento della dissipazione del calore e una riduzione delle temperature fino a 18°C, offrendo agli utenti un’esperienza quotidiana ottimale. La potente e potenziata ventola di raffreddamento integrata da 22.000 rpm, un’icona del marchio fin dalla sua fondazione, è progettata con pale a forma di pinna di squalo e funziona quasi in silenzio a soli 4 dB, appena udibile all’orecchio umano. Questo sistema innovativo è composto da un design a 10 strati. Grazie al suo schienale piatto ridisegnato dove le fotocamere posteriori sono state spostate, è stato raggiunto un’area VC più ampia, un condotto d’aria raddrizzato e una riduzione della resistenza al vento.

Progettato con un Display Futuristico e uno Schermo Fluido La serie REDMAGIC 9 Pro ha un design ultra-futuristico che la distingue dagli altri smartphone Android. Presenta un retro piatto e una luce a LED che cambia colore, conferendogli un aspetto unico. La striscia retroilluminata e il nuovo pulsante laterale luminoso si aggiungono alle capacità di illuminazione e-spot del dispositivo, rendendolo una vera innovazione nell’industria mobile. Il dispositivo presenta la tecnologia luminescente BOE Q9+ per uno schermo completamente fluido da 6,8 pollici e un display FHD+ con una risoluzione di 1116×2480. Inoltre, presenta la quinta generazione di telecamera sotto lo schermo che offre agli utenti uno schermo fluido perfetto per un uso ininterrotto. La serie REDMAGIC 9 Pro è leader nel design e nelle capacità di illuminazione, offrendo un’esperienza di gioco migliore con il suo design unico e la striscia retroilluminata funzionale e il pulsante laterale illuminato. Lo schermo del telefono è anche eccezionale, con una soluzione di protezione degli occhi di 2160 Hz PWM+DC dimming e la quinta generazione di tecnologia di telecamera sotto lo schermo che fornisce un’esperienza visiva immersiva.

I dispositivi sono progettati con sistemi di fotocamera posteriore che includono una lente da 50 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine per evitare immagini sfocate di oggetti in movimento veloce. Un’altra lente da 2 megapixel aggiunge profondità e dettaglio alle foto, e il sistema di lenti a sette elementi riduce la distorsione e migliora la qualità dell’immagine. La fotocamera frontale con schermo da 16M rivestito d’inchiostro garantisce selfie e videochat appropriati.

Vibrante Audio: Aggiornato e Coinvolgente

La serie REDMAGIC 9 Pro vanta un potente sistema audio con altoparlanti duali alimentati da un motore con una potenza di 1115k. Questo design assicura un’uscita audio coinvolgente e di alta qualità, rendendolo perfetto per il gaming e l’uso multimediale. Il sistema audio del telefono include anche un motore super lineare 0815 che fornisce un suono preciso e accurato. Il design dello speaker a cavità sonora da 115k produce un suono ricco e nitido con elevati livelli di chiarezza e dettaglio. Il motore super lineare 0815 del telefono è progettato per simulare i movimenti nei giochi mediante la produzione di vibrazioni, rendendo l’esperienza di gioco più realistica e coinvolgente. La serie REDMAGIC 9 Pro è una scelta eccellente per i giocatori che cercano un dispositivo che offra visivi sorprendenti e un suono di alta qualità. È perfetto per giocare agli ultimi giochi, guardare film in streaming o scattare foto, offrendo un’esperienza coinvolgente e piacevole.

REDMAGIC OS 9.0 Game Space: Più Intelligente e Hardcore La serie REDMAGIC 9 è stata aggiornata con REDMAGIC OS 9.0 e Game Space arricchito. Questa nuova versione del sistema operativo è stata progettata specificamente per i giocatori, con diverse funzionalità entusiasmanti che migliorano l’esperienza di gioco. Una delle caratteristiche più notevoli è l’assistente di gioco IA, che utilizza l’intelligenza artificiale per identificare i giochi e fornire informazioni chiave sul gioco, come prompt proattivi e feedback di gioco come il ricaricamento. Il sistema operativo vanta anche una funzione GPT più intelligente che migliora l’esperienza con gli utenti dell’assistente vocale AI, rendendo la navigazione nel sistema più facile ed efficiente. Inoltre, REDMAGIC OS 9.0 Game Space presenta due nuove modalità: modalità portatile e modalità di caccia – filtro multiuso. Queste modalità sono state progettate per offrire un’esperienza di gioco più immersiva e hardcore, rendendo REDMAGIC OS 9.0 Game Space un’opzione ideale per i giocatori seri. La serie REDMAGIC 9 Pro è lo smartphone da gaming definitivo per gli appassionati. Il suo design elegante, le caratteristiche innovative e le prestazioni potenti offrono un’esperienza di gioco senza pari.

Prezzi e disponibilità

La versione internazione sarà disponibile sul sito redmagic.gg a partire dalle seguenti date:

Announcement: 18 Dicembre 2023

Early Bird Offer: 27 Dicembre 2023

Early Sale: 2 Gennaio, 2024

Open Sales: 3 Gennaio 2024

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!