Xiaomi ha annunciato oggi a Bangkok il lancio della tanto attesa Redmi Note 13 Series, una collezione di cinque straordinari dispositivi che ampliano ulteriormente il già vasto portfolio della gamma Redmi Note. La serie comprende modelli di alta gamma come il Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro 5G e Redmi Note 13 Pro, insieme ai modelli Redmi Note 13 5G e Redmi Note 13.

La Redmi Note 13 Series si presenta con una serie di aggiornamenti significativi che coinvolgono il sistema di fotocamere, il design, il display e la potenza di elaborazione, colmando in maniera eccellente il divario tra gli smartphone di fascia media e quelli di fascia alta. Questa serie promette di offrire agli utenti una durata della batteria senza precedenti, un’esperienza utente memorabile e una straordinaria capacità fotografica, il tutto a prezzi estremamente convenienti.

La fotocamera riveste un ruolo di primo piano nella Redmi Note 13 Series, con i modelli Pro che sfoggiano una fotocamera principale da 200MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS). Questa caratteristica consente di catturare dettagli senza precedenti, garantendo agli utenti un’esperienza fotografica di livello flagship. Il sistema di zoom lossless 2x/4x permette scatti dettagliati a distanza, ampliando notevolmente le possibilità creative degli utenti.

I modelli di base, Redmi Note 13 5G e Redmi Note 13, non sono da meno con una fotocamera principale da 108MP e zoom lossless 3x, fornendo immagini incredibili con dettagli precisi. Tutti i dispositivi presentano una configurazione a tripla fotocamera che include una fotocamera ultra-wide da 8MP, una fotocamera macro da 2MP e una fotocamera selfie da 16MP, supportati dalla potente Xiaomi Imaging Engine.

La Redmi Note 13 Series stupisce anche con il suo display AMOLED ad alta definizione e un refresh rate fino a 120Hz, garantendo un’esperienza visiva chiara e coinvolgente. Le certificazioni TÜV Rheinland Low Blue Light, Flicker Free e Circadian Friendly sono garanzia di protezione per gli occhi durante le sessioni prolungate. E, per la prima volta, è stato integrato un comodo sensore di impronte digitali direttamente sullo schermo.

La robustezza è stata ulteriormente migliorata attraverso aggiornamenti nell’engineering e l’uso del Corning Gorilla Glass Victus su alcuni modelli, conferendo maggiore resistenza a cadute e graffi accidentali. L’intera serie vanta una certificazione IP68 per la resistenza all’acqua e alla polvere su Redmi Note 13 Pro+ 5G, mentre gli altri modelli sono stati migliorati per rispettare gli standard di resistenza IP54.

La potenza dei processori è un altro elemento chiave della serie, con l’introduzione del processo a 4nm sugli smartphone Redmi Note. Il modello di punta, Redmi Note 13 Pro+ 5G, è equipaggiato con il chipset MediaTek Dimensity 7200-Ultra e una enorme batteria da 5.000mAh, supportando una HyperCharge da 120W che consente di caricare il dispositivo al 100% in soli 19 minuti. Gli altri modelli, Redmi Note 13 Pro 5G e Redmi Note 13 Pro, presentano chipset di alta qualità e una ricarica turbo da 67W.

Anche le nuove Buds 5 e Watch 4

In concomitanza con la Redmi Note 13 Series, Xiaomi ha lanciato tre nuovi dispositivi indossabili: il Redmi Watch 4, le Redmi Buds 5 Pro e le Redmi Buds 5. Il Redmi Watch 4, con il suo display AMOLED quadrato ultra-large da 1,97″, promette un’esperienza di smartwatch più soddisfacente. Le Redmi Buds 5 Pro offrono un’esperienza audio coinvolgente con ANC avanzato e supporto LDAC, mentre le Redmi Buds 5 promettono un’esperienza audio migliorata con ANC fino a 46 dB e modalità di trasparenza.

In conclusione, la Redmi Note 13 Series segna un nuovo apice per la linea Redmi Note, portando funzionalità di punta a prezzi altamente competitivi per gli utenti di tutto il mondo.

Prezzi e disponibilità

La nuova Redmi Note 13 Series è disponibile sumi.com, Amazon, Xiaomi Store Italia e presso i principali negozi di elettronica di consumo e operatori telefonici.

Redmi Note 13 Pro+ 5Gè disponibile nei colori Midnight Black, Moonlight White e Aurora Purple, e in due varianti di memoria:

12GB + 512GB a partire da 499,90€

a partire da 499,90€ 8GB + 256GB a partire da 469,90€

Redmi Note 13 Pro 5G, nei colori Midnight Black, Ocean Teal e Aurora Purple, è disponibile in due varianti:

12GB + 512GB a partire da 449,90€

a partire da 449,90€ 8GB + 256GB a partire da 399,90€

Redmi Note 13 Pro4Gè acquistabile nei colori Midnight Black, Lavender Purple e Forest Green, e in tre configurazioni:

12GB + 512GB a partire da 399,90€

a partire da 399,90€ 8GB + 256GB a partire da 349,90€

a partire da 349,90€ 8GB + 128GB a partire da 329,90€

Redmi Note 13 5Gè disponibile nei colori Graphite Black, Ocean Teal e Arctic White, e in due varianti:

8GB + 256GB a partire da 299,90€

a partire da 299,90€ 6GB + 128GB a partire da 279,90€

Redmi Note 13è in vendita nelle colorazioni Midnight Black, Mint Green, Ice Blue, in tre configurazioni:

8GB + 256GB a partire da 249,90€

a partire da 249,90€ 8GB + 128GB a partire da 229,90€

a partire da 229,90€ 6GB + 128GB a partire da 199,90€

Anche i nuovi dispositivi wearable sono disponibili sumi.com, presso Xiaomi Store Italia e i principali negozi di elettronica di consumo.

Redmi Watch 4è disponibile nei colori Silver Grey e Obsidian Black con cinturini abbinati, a partire da 99,99€;

Redmi Buds 5 Prosono acquistabili nei colori Midnight Black, Moonlight White e Aurora Purple, a partire da 69,99€; mentreRedmi Buds 5, nei colori black, white e sky blue sono disponibili a partire da 39,99€.

