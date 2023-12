Ci sono due tipi di persone per quanto riguarda i regali natalizi: coloro che pianificano con mesi di anticipo cosa acquisteranno per amici e familiari, e quelli che, inevitabilmente, si ritrovano a pochi giorni (o ore) dalla Vigilia a errare smarriti nei centri commerciali alla ricerca di un dono che non li faccia sfigurare. Indipendentemente dalla categoria a cui si appartiene, la soluzione ideale per accontentare ogni gusto è rappresentata dal regalo hi-tech, con la sua vasta gamma di gadget last-minute.

Trust propone un’ampia selezione di dispositivi perfetti per donare durante le festività, coprendo le esigenze di diverse categorie di appassionati.

Per gli amanti del gaming:

GXT 498W FORTA – Cuffie Gaming per PS5TM Con potenti driver da 50 mm e audio 3D per la console PS5TM, garantiscono un suono di alta qualità.L’archetto regolabile, i padiglioni mobili e i cuscinetti over-ear offrono il massimo comfort durante le lunghe sessioni di gioco. Prezzo: €49,99 Acquista qui GXT 498W FORTA

Set tastiera e mouse GXT838 AZOR COMBO Set illuminato gaming di tastiera integrale e mouse con tecnologia anti-ghosting per un gioco rapido e preciso.La tastiera dispone di 12 tasti multimediali ad accesso diretto, mentre il mouse offre una selezione DPI da 800 a 3000. Prezzo: €34,99. Acquista qui GXT838 AZOR COMBO

Sedia Gaming GXT 708 Ruya Girevole di 360°, regolabile in altezza e inclinabile, con struttura che supporta fino a 150 kg.

Design confortevole con cuscini rimovibili per schiena e collo. Prezzo: €249,99 . Acquista qui la GXT 708 Ruya.

GXT 109W FELOX – Mouse da gaming illuminato Con velocità regolabile da 200 a 6400 DPI, dotato di sei pulsanti, incluso il selettore DPI. Lungo cavo da 1,5 m per libertà di movimento. Prezzo: €14,99

Acquista qui il GXT 109W FELOX.

Per l’Home & Office

LYRA – Tastiera e mouse wireless con ricevitore Tastiera compatta realizzata per l’85% in plastica riciclata, perfetta per lavorare a casa, in ufficio o in viaggio. Disponibile anche nella versione deskset con mouse.

Prezzo: €40,99 Colori disponibili: nero, blu, bianco, verde. Acquista qui la tastiera LYRA.

Mouse ultrasottile wireless ricaricabile PUCK Mouse wireless ricaricabile con design ultrasottile e pulsanti silenziosi. Disponibile in diverse colorazioni: nero, rosa e blu.

Prezzo: €19,99

Sottile borsa per laptop da 16 pollici ecocompatibile Bologna Realizzata in materiali PET riciclati, adatta per laptop fino a 16 pollici. Disponibile in diverse colorazioni: verde, nero, blu e rosso

Prezzo: €29,99. Acquista qui la borsa Bologna.

Mouse wireless compatto con illuminazione LED a colori cangianti Yvi FX Mouse wireless adatto per utilizzo con mano destra e sinistra, con illuminazione a LED cangianti. Rivestimento in gomma per migliorare la presa e la durata nel tempo. Prezzo: €19,99. Acquista qui il Yvi Fx.

Con Trust, il Natale si veste di tecnologia e stile, regalando dispositivi di alta qualità per ogni esigenza.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!