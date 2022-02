Dopo aver visto il recente arrivo dei nuovi set LEGO dedicati a Green Hill di Sonic e al mappamondo che si illumina ( entrambi da poco in vendita ), il gruppo LEGO annuncia che sta per espandere l’universo Star Wars con l’arrivo di 3 nuovi set dedicati ad altrettanti iconici caschi dell’universo Star Wars. Si espande così la collezione dei caschi dedicati a Star Wars che si espande arrivando ora ad un totale di 8 elmetti unici da collezionare.

I nuovi set che si aggiungono alla collezione sono l’iconico elmo da pilota di Luke Skywalker, l’elmo di Din Djarin di The Mandalorian ed infine potrete far uscire il vostro lato “imperiale” con il casco del Dark Trooper.

Tutti e tre i nuovi caschi saranno disponibili dal 2 Febbraio in preordine al costo consigliato al pubblico di 59€ cadauno. Vediamoli meglio insieme.

I nuovi set LEGO dedicati a Star Wars

I nuovi caschi da costruzione LEGO Star Wars permetteranno di rilassarsi nella costruzione di uno degli iconici elmi della serie. I tre set riproducono fedelmente quelli dei film e delle serie Star Wars con dettagli unici:

Il Casco di Luke Skywalker (Red Five), dispone di un microfono costruito in mattoncini, elementi traslucidi, visiera rossa e targhetta.

Il Casco Mandaloriano presenta elementi LEGO metallici per ricreare la lucentezza del beskar.

Infine per chi cerca il lato oscuro della forza potrà dedicarsi al set Remnant Imperiale con il Casco del Dark Trooper: il modello ricrea i contorni dell’elmo in stile LEGO e utilizza una combinazione di elementi rossi traslucidi e mattoncini bianchi per ricreare gli occhi rossi brillanti del letale soldato.

Data e disponibilità

I nuovi modelli di caschi Star Warsa saranno disponibili per il pre-ordine dal 2 febbraio su LEGO.com, mentre dal 1° marzo sarà possibile acquistarli anche nei LEGO Store e nei migliori negozi di giocattoli al prezzo di 59,99 €.



Dettagli sui prodotti

75327 LEGO Star Wars Casco di Luke Skywalker (Red Five)

Prezzo: 59.99 €

Età: 18+

Pezzi: 676

Misure: altezza 19 cm; lunghezza 12 cm; profondità 13 cm

75328 LEGO Star Wars Casco del Mandaloriano

Prezzo: 59.99 €

Età: 18+

Pezzi: 584

Misure: altezza 18 cm; larghezza 11 cm; profondità 12 cm

75343 LEGO® Star Wars™ Casco del Dark Trooper™

Prezzo: 59.99 €

Età: 18+

Pezzi: 693

Misure: altezza 18 cm; lunghezza 12 cm; profondità 15 cm

