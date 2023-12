LG svela la sua collezione di soundbar per il 2024, presentando i modelli S95TR, SG10TY e S70TY. Pensate per completare la lineup di TV LG del 2024, queste soundbar offrono un’esperienza cinematografica eccezionale grazie alla qualità audio elevata, a una serie di funzioni avanzate e a un design raffinato.

Le nuove soundbar si integrano in modo impeccabile con i nuovi televisori, creando un’esperienza di intrattenimento coinvolgente e avvincente. La funzione WOW Orchestra, quando abbinata, sfrutta appieno il potenziale dei canali audio della soundbar e del televisore LG, regalando un palcoscenico sonoro potente con bassi e alti migliorati. Inoltre, le soundbar supportano Dolby Atmos e DTS:X, garantendo un audio surround coinvolgente.

Il modello S95TR, il fiore all’occhiello della collezione, offre un’eccezionale potenza di 810W e un suono surround da 15 canali grazie alle casse posteriori incluse. Con cinque canali up-firing, inclusi il primo speaker centrale up-firing del settore, crea un’esperienza audio tridimensionale nitida e coinvolgente. I tweeter migliorati e l’aggiunta di un radiatore passivo arricchiscono i bassi, garantendo un bilancio ottimale tra la soundbar e il subwoofer.

Il modello premium SG10TY è progettato per abbinarsi perfettamente ai televisori LG OLED, supportando funzionalità come WOW Orchestra, WOW Interface e WOWCAST per un’installazione wireless senza compromettere la qualità audio. Con connettività Wi-Fi, offre una riproduzione realistica del suono e supporta piattaforme di streaming come Tidal Connect e Spotify Connect.

Il modello S70TY, ideale per i televisori LG QNED, presenta uno speaker centrale up-firing per una nitidezza del suono superiore. Il design angolato consente un’emanazione del suono verso l’alto, creando l’illusione che i suoni provengano direttamente dallo schermo del TV. La soundbar può essere facilmente collegata al TV QNED grazie a una staffa dedicata, consentendo un’installazione elegante senza dover forare la parete.

La tecnologia Triple Level Spatial Sound, presente anche nella gamma del 2024, utilizza un motore 3D per analizzare l’audio di ogni canale, aggiungendo uno strato virtuale che offre un suono spaziale realistico. La funzione AI Room Calibration ottimizza le impostazioni di riproduzione, ora estese per calibrare anche gli speaker surround posteriori, migliorando l’esperienza audio e offrendo maggiore flessibilità durante l’installazione.

Inoltre, LG introduce nuovi prodotti nel settore degli speaker e degli auricolari Bluetooth. Il nuovo speaker Bluetooth XO2 entra a far parte della famiglia LG XBOOM 360, offrendo un suono omnidirezionale, autonomia di 20 ore, certificazione IP55 e un design compatto con illuminazione a 360 gradi.

Per gli auricolari, fanno il loro debutto i nuovi LG TONE Free T90S, pensati per chi è sempre in movimento. Con un suono bilanciato, Dolby Head Tracking migliorato e cancellazione del rumore adattiva perfezionata, i T90S supportano la funzione Plug & Wireless, consentendo di godersi contenuti su dispositivi non Bluetooth utilizzando la custodia di ricarica come trasmettitore Bluetooth.

LG presenterà le sue nuove soluzioni audio al CES di Las Vegas dal 9 al 12 gennaio 2024, presso lo stand numero 16008, Central Hall, Las Vegas Convention Center.

