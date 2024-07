È tempo di tornare in pista per l’edizione 2024 del Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit Italy, la coloratissima competizione online su 2 e 4 ruote con il videogioco record di vendite per Nintendo Switch: Mario Kart 8 Deluxe.

Coppa Estate

La prima tappa del torneo coinciderà con la Coppa Estate, che si terrà domenica 14 luglio, con una finestra di tempo aperta dalle 11:00 alle 23:00. Le iscrizioni sono aperte a tutti, anche a chi non possiede il Pass percorsi aggiuntivi, potendo così accedere alle corse incluse in questo pacchetto.

Per accedere alla gara, basterà utilizzare il codice torneo 4840-5535-5947 nell’apposita sezione del menù di gioco. Tutte le informazioni e le istruzioni sono disponibili sul sito ufficiale Nintendo.

Grazie alla familiarità dei controlli e alla varietà di personaggi e mezzi, sfrecciare verso il traguardo non è mai stato così semplice, sia in solitaria che in compagnia degli amici.

Calendario e Premi

Il Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit Italy proseguirà con:

Coppa Autunno: 13 ottobre 2024

Coppa Inverno: 12 gennaio 2025

Non è necessario partecipare a tutti gli appuntamenti per occupare un posto sulla linea di partenza delle singole Coppe. I primi 25 piloti classificati si aggiudicheranno ricchi premi in collaborazione con LEGO, Jakks Pacific, Epoch e Simba, oltre a quelli del My Nintendo Store e le ricompense celebrative del Seasonal Circuit dedicate a Mario Kart 8 Deluxe.

I primi 25 in classifica otterranno anche 1000 punti oro, mentre a tutti i partecipanti verranno attribuiti 50 punti platino, utilizzabili per ottenere vari premi a tema Nintendo, anche in edizione limitata, dal sito web My Nintendo.

Pronti, partenza, via per la freschissima Coppa Estate del Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit Italy, domenica 14 luglio dalle 11:00 alle 23:00! L’evento sarà gratuito e aperto a tutti.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!