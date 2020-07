Arriva la mascherina FFP3 smart tutta Italiana: la Narvalo Urban Mask si monitora con lo smartphone

Diciamoci la verità: fino a pochi mesi fa’ sarebbe stato impensabile pensare che le mascherine sarebbero diventate un’oggetto tanto comune -nel bene e nel male – anche nel nostro paese.

Probabilmente le mascherine anti-COVID19 ci accompagneranno ancora per diversi mesi ed è per questo che stanno iniziando a sorgere diverse soluzioni personalizzate, sia nello stile che nelle funzionalità. Oggi vogliamo parlarvi della mascherina Narvalo Urban Mask, un progetto tutto Italiano nato dalla startup Narvalo , nata da uno “spin off” del Politecnico di Milano e BLS, azienda italiana specializzata da 50 anni nella produzione di dispositivi per la produzione delle vie respiratorie.

Narvalo Urban Mask è una mascherina protettiva FFP3 dotata di una valvola intelligente ad espirazione facilitata che grazie alla companion app potrà monitorare il respiro e la qualità dell’aria oltre sapere quando i filtri andranno sostituiti.

Per quanto riguarda la mascherina stessa, lo standard FFP3 assicura una filtrazione minima del 98% delle particelle e perdita totale massima del 5% e come abbiamo imparato a conoscere in questi mesi, si tratta dello standard migliore attualmente disponibile in termini di sicurezza.

Il filtro della Urban Mask ha uan durata di oltre 1 mese ( con 3 ore al giorno di utilizzo ) ed composto da ben 5 strati che sono in grado di filtrare il 99,9% degli agenti inquinanti, virus, batteri, polveri ed odori, grazie allo strato in carbone attivo realizzato da BLS. Inoltre oltre ad una guarnizione di protezione che ne garantisce migliore usabilità con la minore perdita totale, è presente anche una valvola ad espirazione facilitata che ottimizza il deflusso di aria impedendo l’accumulo di calore e di umidità.

La startup Narvalo sta lavorando anche guardando con attenzione all’economia circolare: obiettivo di Narvalo è infatti avviare un ciclo virtuoso per ritirare i filtri dismessi e destinarli ad usi secondari.

Inoltre nella confezione di Narvalo Urban Mask è presente anche un tappo che, se applicato, blocca la fuoriuscita di goccioline anche durante l’espirazione, rendendo così la mascherina sicura non solo per chi la indossa ma anche per chi è nelle nostre vicinanze. Entro fine anno lverrà rilasciata anche la versione “Active” con una valvola elettronica ed una una ventola di estrazione intelligente.

Narvalo Urban Mask – Prezzo, colori e disponibilità

La Urban Mask dui Narvsalo sarà disponibile al prezzo di 89€ e troveremo anche due filtri in dotazione di ricambio. Al momento potremo accedere a questa iniziativa solamente con una promozione di lancio tramite l’accesso ad una waiting list (a cui potete già iscrivervi) e una campagna di preordine dedicata che sarà disponibile a partire dal 6 luglio.

Qui sotto alcuni dei colori disponibili al lancio:

Infatti l’iscrizione alla mailing list permetterà di avere uno sconto del 30% e tutti gli ordini tra il 6 e il 10 Luglio saranno consegnati il 15 Luglio.

Il kit di ricarica con 5 filtri di ricarica viene commercializzato a 60 euro.

Per ulteriori informazioni o per iscriversi alla newsletter Narvalo vi rimandiamo al sito ufficiale.