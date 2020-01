Un notebook ormai non serve più solo per lavoro, è uno strumento multimediale a 360°. Proprio quel numero di gradi è l’elemento distintivo di un settore di mercato in forte crescita, quello dei convertibili 2 in 1.

Un convertibile 2 in 1 ha la potenza di un classico notebook ma la flessibilità di un tablet. Questo risultato viene raggiunto grazie all’integrazione di un display touch che è in grado di ruotare a 360° attraverso una cerniera che andrà a nascondere la tastiera e permetterà di posizionare il prodotto nella maniera più comoda possibile.

Le proposte di convertibili 2 in 1 son davvero tante, c’è anche qualche ottima proposta per la fascia media del mercato. Ecco la guida ai Migliori Convertibili 2 in 1 divise per fascia di prezzo:

Migliori Convertibili 2 in 1 per fascia di prezzo

Migliori Convertibili 2 in 1 fino a 300€

Acer One 10

Davvero complesso trovare un convertibile 2 in 1 sotto la soglia dei 300 Euro ma Acer ha la soluzione più economica con One 10. Questo convertibile ha un display touch da 10.1″HD, un processore Intel Atom X5 con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna eMMC. Strumento valido per guardare film e scrivere documenti ma non di più.

Migliori Convertibili 2 in 1 300€ – 750€

HP Pavilion x360

Poco sotto i 500 Euro c’è una valida soluzione da HP, un brand che di computer ne sa qualcosa. Il display touch è da 14″ risoluzione leggermente superiore al semplice HD ma con colori convincenti.

Il processore è un Intel Pentium da 2,3 GHz con 8 GB di RAM e un modulo SSD M2 da 128 GB. Un comparto tecnico assolutamente non male per un convertibile di fascia media.

Lenovo YOGA 520

Bella ed economica soluzione da Lenovo, il suo YOGA 520 è invogliante. Qualche compromesso c’è: il display touch è un 14″ HD ma tecnologia TN. Il processore è un classico Pentium 4415U con 4 GB di RAM.

La marcia in più è data dalla grande memoria da 1 TB, da una tastiera molto precisa e valida e da una costruzione resistente.

Acer Spin 5

La miglior soluzione in questa fascia di prezzo è senza ombra di dubbio Acer Spin 5. Da qui in poi le cose si iniziano a fare serie anche per poter lavorare con il proprio convertibile 2 in 2.

Infatti Acer Spin 5 ha un processore Intel Core i5 7200U supportato da 8 GB di RAM e 256 GB di SSD. Sopra la media è il display da 13.3″ dalla risoluzione FullHD con colori vivaci e naturali. Bene anche il set di porte a disposizione, la tastiera e il touchpad fluido e preciso. Se cercate una macchina seria, è questa.

Migliori Convertibili 2 in 1 750€ – 1700€

HP Envy x360

HP ritorna in una fascia di mercato decisamente più alta, siamo leggermente sopra i 100 Euro ma questo Envy x360 ha un design invidiabile. Anche il display è una carta vincente, c’è un pannello 4k IPS Edge to Edge dalla qualità impressionante e una riproduzione cromatica molto fedele.

Il processore è il valido Intel Core i5 7200U supportato da 8 GB di RAM e 256 GB di SSD molto veloce. In un corpo sottile, HP ha inserito ance una scheda video NVIDIA GeForce 940MX. Per quel che costa, è da prendere ad occhi chiusi.

Lenovo Yoga 720

La flessibilità della serie Yoga di Lenovo incontra la potenza dei nuovi processori Intel Core di ottava generazione. A bordo c’è un portentoso Intel Core i7 8550U con i classici 8 GB di RAM e 256 GB SSD Pcie.

Vero, il display è solo un FullHD da 15.6″ ma questo convertibile è pensato per essere un supporto da lavoro senza nessuna rinuncia.

Asus Zenbook Flip

Quando si spende una cifra alta c’è bisogno di una grande cura ai particolari, l’estetica, il peso e la trasportabilità. Questo Zenbook Flip ha tutto senza rinunciare ad una tastiera validissima per lunghe sessioni.

In realtà in un corpo così sottile Asus ha integrato anche l’ultima generazione di processori Intel Core, una scheda grafica NVIDIA GeForce MX150. Non solo una scelta di stile ma anche di sostanza, quella vera.

Migliori Convertibili 2 in 1 oltre 2000€

Microsoft Surface Book 2

L’ibrido per eccellenza, la macchina delle macchine progettata da Microsoft. Il Surface Book 2 è un po’ tutto, tablet 2 in 1, convertibile 2 in 1, non poteva essere assente in questa guida.

Un device fantastico, il design è unico. I materiali scelti per la costruzione sono nobili e ricercati, è probabilmente il notebook più bello di tutti. Al suo interno c’è il potente processore Intel Core i7 8650U con 8 GB di RAM e SSD da 256 GB, ovviamente le configurazioni sono a salire.

Uno strumento per veri professionisti che hanno intenzione di sfruttare quel display dalla risoluzione altissima di 3000 x 2000 pixel, uno strumento che costa tantissimo ma vale fino all’ultimo centesimo ciò che costa.