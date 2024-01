Da oggi saranno disponibili in Italia i nuovi dispositivi di Motorola appartenenti alla famiglia moto g: Motorola moto g04, moto g24 e moto g34. Questi nuovi membri della ricca famiglia moto g sono in linea con la missione dell’azienda di portare l’innovazione a tutti e soddisfare le esigenze di una vasta gamma di clienti, offrendo un’ampia varietà di opzioni.

A partire dal moto g34, progettato per una connessione 5G sempre, passando per il moto g24, che offre caratteristiche premium a un prezzo accessibile fino al moto g04, la combinazione perfetta tra prezzo accessibile e performance di alto livello, questi nuovi dispositivi della famiglia garantiscono alta qualità di design, materiali e caratteristiche di alto livello a un prezzo equilibrato, infatti sono tutti sotto i 200€.

Moto g34

Il moto g34 5G è presentato come la soluzione accessibile per una connessione 5G. Garantisce un’esperienza immersiva per l’intrattenimento, unendo un display compatto, velocità di aggiornamento elevata, un audio eccellente e un sistema fotografico avanzato per catturare immagini straordinarie. Con una batteria capiente da 5000mAh progettata per un utilizzo prolungato, il moto g34 5G offre caratteristiche superiori in un design elegante.

Il moto g34 5G, ha un display da 6,5 pollici e un refresh rate di 120Hz, offre esperienze di gioco e riproduzione video estremamente fluide. Il design immersivo con uno schermo rapportato alle dimensioni del dispositivo all’85% migliora la visione di film, videogiochi e chat video. Grazie all’audio Dolby Atmos, l’esperienza audio trasporta il consumatore in una nuova dimensione emotiva, perfetta per godersi videogiochi o musica. Il sistema audio certificato ad alta risoluzione garantisce un’esperienza professionale sia con cuffie cablate che wireless o speaker esterni. Con il processore Snapdragon 695 5G, il moto g34 offre un’esperienza di gioco fluida e possibilità di realizzare fotografie straordinarie anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Il moto g34 5G utilizza Android 14 e presenta un design unico che va oltre la scocca, con una finitura opaca e una versione speciale caratterizzata da materiale vegano premium. Disponibile nei colori Charcoal Black, Ice Blue e Ocean Green, il moto g34 5G offre un prodotto raffinato ed elegante per esprimere il proprio stile unico.

Moto G24

Motorola presenta anche il moto g24, uno smartphone che ridefinisce le caratteristiche di alta qualità a un prezzo equilibrato. Con un design premium, prestazioni eccezionali, avanzate capacità fotografiche e un’esperienza audio-visiva coinvolgente, il moto g24 offre un dispositivo che unisce stile, prestazioni e funzionalità di intrattenimento coinvolgenti senza compromessi.

Realizzato con materiali premium, il moto g24 ha un design sofisticato, sottile e leggero. Con il RAM Boost 3, può dinamicamente trasformare lo spazio di archiviazione in RAM virtuale per una maggiore velocità. Con un processore octa-core ad alte prestazioni da 2,0 GHz, una batteria a lunga durata e un caricabatterie TurboPower 15W per una ricarica rapida, il moto g24 offre un’esperienza senza interruzioni.

Il sensore avanzato da 50MP con tecnologia Quad Pixel per scatti vivaci, una fotocamera Macro Vision dedicata, una fotocamera frontale da 8MP e un display HD+ da 6,56″ con frequenza di aggiornamento di 90Hz contribuiscono a offrire un’esperienza visiva ricca e coinvolgente. Con tre eleganti colori disponibili, Matte Charcoal, Ice Green e Pink Lavender, il moto g24 offre un dispositivo che unisce qualità premium a un prezzo equilibrato.

Moto G04

Motorola completa la gamma con il moto g04, uno smartphone che unisce convenienza a un design curato e di qualità. Con materiali di prima qualità, un design elegante e un display immersivo da 6,6″ con frequenza di aggiornamento di 90Hz, il moto g04 offre un’esperienza visiva perfetta. La fotocamera da 16MP potenziata dall’IA, le prestazioni veloci con RAM Boost 4 e un processore octa-core assicurano un dispositivo che offre prestazioni sempre fluide e reattive.

Con il moto g04, Motorola propone uno smartphone che non scende a compromessi in termini di stile e intrattenimento, ridefinendo le aspettative degli utenti su cosa significhi uno smartphone economico. Con colori intensi come Concord Black, Sea Green, Satin Blue e Sunrise Orange, il moto g04 è idrorepellente e progettato per affrontare le avventure quotidiane.

Disponibilità

Il nuovo moto g34 5G è disponibile da oggi in Italia al prezzo di 189,90 euro.

Il nuovo moto g24 è disponibile da oggi in Italia al prezzo di 139,90 euro.

Il nuovo moto g04 sarà disponibile nelle prossime settimane in Italia al prezzo di 129,90 euro.

