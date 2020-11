Motorola decide di ampliare l’offerta smartphone affiancando alla fascia media altri due dispositivi: ecco Moto g 5G e Moto g9 Power.

moto g 5G

Come può suggerire il nome, Moto G 5G prosegue la fortunata serie G aggiungendo un modulo per la connessione 5G e portando di fatto anche sulla fascia media questa nuova tecnologia.

Come sempre Moto G è uno smartphone ben bilanciato sotto ogni aspetto e anche in questo nuovo modello troviamo una dotazione hardware degna di nota: Il display di moto g 5G è un MaxVision Full HD da 6.7 con il pieno supporto a HDR10 econ un particolare screen ratio di 20:9.

Possiede un processore Qualcomm Snapdragon 750G 5G affiancato da 6GB di RAM oltre a 128 GB di memoria integrata con possibilità di espanderla fino ad 1TB utilizzando lo slot della scheda microSD.

C’è poi un comparto fotografico molto interessante con un sistema a tripla fotocamera. Qui moto g 5G possiede un sensore principale da 48 MP con tecnologia Quad Pixel che aiuta l’utente negli scatti anche in condizioni di scarsa illuminazione. Abbiamo poi un obiettivo ultra-wide da 8MP con visione a 188°. Completa il setup posteriore una fotocamera Macro Vision dedicata da 2MP che permette scatti 5 volte più ravvicinati al soggetto di un normale obiettivo. Non dimentichiamo anche la fotocamera selfie principale da 16MP con una grande dimensione di 2,0 μm con tecnologia Quad Pixel.

La batteria è una capiente unità da 5.000 mAh ed è presenta la ricarica da 20W TurboPower che consente di ottenere 10 ore di carica in soli 15 minuti.

Il sistema operativo è ovviamente Android nella versione 10 con interfaccia utente personalizzata. Memorie standard con due tagli, il classico di base con 4/64GB e il top con 6/128GB, in entrambi i casi storage espandibile fino ad 1TB tramite microSD e velocità di tali supporti non ancora precisati.

Moto G 5G sarà infatti disponibile nelle prossime settimane ad un prezzo di listino di 369,99 euro, 100 euro in meno il “Plus” che ha tuttavia dalla sua Snapdragon 765 (leggermente migliore) e un display con refresh rate a 90Hz.

moto g9 Power

Come suggerisce il nome il cavallo di battaglia di questo Moto G9 Power è la capiente batteria da 6.000 mAh che la rende la più longeva realizzata da Motorola per questo tipo di dispositivi.

Con Moto g9 Power, Motorola aggiunge un sensore ad altissima risoluzione da 64 MP per il comparto fotografico. La tecnologia Quad Pixel assicura che ogni foto risulti nitida e luminosa, indipendentemente dall’impostazione scelta grazie alla sensibilità 4 volte più elevata. C’è poi anche una fotocamera da 16 MP con tecnologia Quad Pixel per i selfie.

Il display è un’unità Max Vision HD da 6,8″ mentre il chipset utilizzato è uno Snapdragon 662 affiancato da 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione integrato. Troviamo ovviamente Android in versione 10 con qualche piccola personalizzazione come quella dell’applicazione della fotocamera che è stata ridisegnata per una maggiore facilità di utilizzo. C’è poi anche un pulsante dedicato per l’Assistente Google.

Il nuovo Motorola Moto g9 Power sarà disponibile in Europa ad un prezzo consigliato di 199,99€.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!