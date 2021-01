Potrebbe sembrare un prodotto inadatto ai più, con i suoi 16 pulsanti a portata di pollice, ma se si tratta di un appassionato di MMO i pulsanti a disposizione non sono mai troppi.

Il nuovo mouse Razer Naga X è il miglior mouse pensato per i giocatori MMO e per tutti i power user che necessitano sempre di un controllo perfetto nella mano destra.

Confermando la tipica griglia di pulsanti programmabili, progettata per offrire ai gamer un vantaggio assoluto, e un più ampio di arsenale di comandi a portata di mano, Razer Naga X è il mouse più leggero della famiglia con i suoi 85 grammi di peso.

Il nuovo Razer Naga X dispone di 16 pulsanti programmabili posizionati in modo ergonomico per fornire un accesso rapido e intuitivo a tutte quelle azioni che si ripetono ciclicamente durante l’utilizzo, una combinazione di tasti attraverso una macro preimpostata o il lancio di un’abilità nel proprio titolo preferito. Inoltre, tramite la modalità Razer HyperShift, si attiva una serie completa di assegnazioni di tasti secondari semplicemente premendo il tasto HyperShift.

Ora aggiornato con i Razer Optical Mouse Switch di seconda generazione, utilizzati negli ultimi mouse top di gamma dell’azienda, consente di beneficiare delle velocità di attuazione più rapide e di un’affidabilità senza pari, grazie alle quali i gamer possono lanciare i propri incantesimi e prendere il tempo delle rotazioni in modo perfetto.

La tecnologia all’interno del Razer Naga X è di primo livello, possiede il Razer 5G Advanced Optical Sensor, per una precisione unica nel rilevare i movimenti della mano, il cavo Razer Speedflex, per godere di un movimento illimitato sulla propria postazione, e i piedini in 100% PTFE, per la massima scorrevolezza su qualsiasi superficie garantendo una mobilità senza eguali per lunghe sessioni di gioco.

Razer Naga X dispone di una memoria di archiviazione “on-board” che consente ai gamer di portare con se il proprio mouse e ritrovare la propria configurazione ovunque esso sia collegato, comprese quelle di mappatura dei tasti “on the go”.

Confermati il pieno supporto alla tecnologia Razer Chroma RGB per una personalizzazione completa e un’esperienza di gioco coinvolgente.

Per maggiori informazioni, visitare

