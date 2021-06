In occasione del Mobile World Congress 2021, che quest’anno si è tenuto nel periodo estivo per vie della pandemia globale, ha annunciato nuovi prodotti mobile che abbracciano diverse categorie e tra questi ha svelato la disponibilità degli occhiali NXTWEAR G Wearable Display Glasses, la funzione multi-schermo cross-device per alcuni dispositivi selezionati, oltre al LINKHUB 5G CPE ultra-veloce e al MOVETIME Family Watch 2.

Aaron Zhang, CEO di TCL Communication commenta:

“Alcuni dei più importanti punti di forza di TCL sono l’ampiezza della sua visione e le capacità creative, che non sono mai state così evidenti come al Mobile World Congress 2021, dove abbiamo presentato diversi prodotti in grado di migliorare l’esperienza di ognuno di noi. Aggiungendo valore ai principali prodotti esistenti e futuri con Multi-Screen Collaboration, TCL colma le lacune software e hardware tra smartphone, tablet e TV, migliorando la vita quotidiana dei propri clienti.”

TCL NXTWEAR G

Gli occhiali TCL NXTWEAR G Wearable Display offrono un’esperienza di visione smart per tutti gli utenti: non è necessaria alcuna ricarica; gli occhiali sono plug-and-play, quindi possono essere alimentati da computer portatile, tablet o smartphone.

Questi occhiali diventano uno schermo portatile per gli amanti del cinema, un mondo immersivo per i giocatori, o uno spazio privato a casa, al lavoro o durante gli spostamenti. NXTWEAR G combina un design sofisticato e pieghevole senza cornice con una vestibilità confortevole. Parlando di specifiche troviamo i doppi display Sony FHD Micro OLED ad alta definizione 1080p sono perfettamente posizionati per offrire proporzioni da home theatre, e in un attimo NXTWEAR G emula un display da 140 pollici con un rapporto d’aspetto 16:9.

NXTWEAR G è compatibile con più di 100 smartphone, dispositivi 2 in 1 e computer portatili di tutti i principali produttori.

Collaborazione Multi-Screen

La visione Multi-Screen di TCL è disponibile su una varietà di dispositivi mobile, creando un flusso continuo di informazioni mentre l’utente si muove fluidamente tra i diversi device.

Grazie a Multi-Screen Collaboration, gli utenti Windows 10 possono modificare, condividere e controllare in modalità wireless i contenuti sul loro smartphone TCL direttamente dal loro computer. Collegato a TCL 20Pro 5G, un computer portatile ha facile accesso ai file e alle foto del telefono, alle app Android e a una clipboard condivisa.

Lavorando attraverso i dispositivi, quando si passa dal computer portatile a un tablet TCL 10 TABMAX, è possibile ottenere un’esperienza a schermo condiviso, con le notifiche dello smartphone che appaiono sul tablet anche se il telefono è in borsa o in tasca, in modo da potersi concentrare solo su un display alla volta.

La collaborazione tra dispositivi funziona anche sulle TV. Guardare i filmati ad alta risoluzione catturati sul proprio TCL 20Pro 5G sarà ancora più bello, e sarà inoltre possibile creare un po’ di atmosfera ascoltando la musica direttamente dagli altoparlanti di alta qualità delle TV TCL.

CPE 5G outdoor

CPE TCL LINKHUB 5G outdoor utilizza antenne integrate ad alto guadagno per raccogliere i migliori segnali 5G su tutte le bande. Questo lo rende ideale per le persone che vivono in aree con poche base station, supportando gli operatori nella capillarizzazione del 5G. Inserendo semplicemente una SIM card 5G nell’unità, gli utenti avranno accesso a velocità di download fino a 4.67Gbps e frequenze sub-6GHz. Supporta entrambe le reti SA (standalone) e NSA (non-standalone), confermandosi ideale sia per i sistemi core 4G che 5G.

L’unità può essere montata a palo o a muro per una serie di opzioni di installazione, ed è progettata per resistere a tutti i tipi di intemperie, con un alloggiamento impermeabile e antipolvere classificato IP67, protezione dai fulmini e un range di temperatura operativa da -40°C a +55°C.

MOVETIME Family Watch 2

Basato sul successo dell’originale MOVETIME Family Watch, il nuovo smartwatch TCL offre caratteristiche che aiutano i bambini a esplorare il mondo, dando ai genitori la massima tranquillità. Queste includono una localizzazione più precisa, una fotocamera migliorata, uno schermo più grande e il 40% in più di capacità della batteria.

Poiché la sicurezza dei bambini viene prima di tutto, MOVETIME Family Watch 2 utilizza la geolocalizzazione per mostrare la posizione in tempo reale di chi lo indossa e registra tutti i movimenti. Il geofencing della zona sicura garantisce inoltre che se i bambini si allontanano dall’area designata, venga subito inviato un avviso al telefono dei genitori.

La connettività 4G, le videochiamate e i messaggi di testo possono essere attivati con una scheda Nano SIM, in modo che i genitori possano comunicare istantaneamente con i loro figli. Un pulsante di chiamata SOS one-touch permette anche ai giovani utenti di raggiungere i contatti di emergenza in caso di bisogno.

Per assicurarsi che MOVETIME Family Watch 2 sia adatto ai più piccoli, TCL ha sviluppato una Kids UI dedicata per il display da 1,54 pollici. Intelligente e facile da usare, Kids UI permette ai bambini di personalizzare la loro schermata iniziale con sfondi colorati.

Per saperne di più sui prossimi annunci di TCL, e per i dettagli sui prodotti trattati in questo comunicato, visita il sito ufficiale.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!