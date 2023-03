Come anticipato nei giorni scorsi, OnePlus lancia Active CryoFlux, una nuova tecnologia di raffreddamento attivo ospitata all’interno di OnePlus 11 Concept.

Nella giornata di ieri, OnePlus ha svelato OnePlus 11 Concept al Mobile World Congress 2023 insieme a una serie di altri prodotti, tra cui OnePlus 11 5G, il suo flagship più recente dotato di tecnologia AR e ray tracing integrata, sviluppata in collaborazione con Qualcomm e Perfect World Games. Non solo: OnePlus sarà presente al MWC per tutta la durata della fiera allo stand #3M10 nel Padiglione 3.

Kinder Liu, Presidente e CEO di OnePlus spiega:

“Quando abbiamo avviato la nostra attività ormai dieci anni fa, lo abbiamo fatto per creare quei prodotti di qualità che noi per primi avremmo voluto utilizzare. Lungo il percorso, siamo cresciuti insieme alla nostra community e ai nostri fan, cercando ogni giorno di superare i nostri limiti e quelli dei nostri prodotti. Il sostegno e l’apprezzamento dei nostri utenti dimostra che siamo sulla strada giusta per offrire device sempre più veloci e fluidi. Per questo motivo continuiamo a investire nell’innovazione e a collaborare con partner leader del settore per dare vita alle nostre tecnologie”.

Stravolgere il futuro con tecnologie all’avanguardia – Active CryoFlux su OnePlus 11 Concept

OnePlus 11 Concept si caratterizza per la continua innovazione e impegno nel trovare nuove soluzioni per offrire esperienze fast&smooth ai propri utenti. Al centro di OnePlus 11 Concept c’è Active CryoFlux, una novità assoluta nella tecnologia di raffreddamento dei dispositivi mobili. Nei test di laboratorio, Active CryoFlux si è dimostrato in grado di abbassare la temperatura del telefono durante il gaming fino a 2,1°C – migliorando anche la frequenza dei fotogrammi di 3-4 gradi. Durante la ricarica, invece, è stato registrato un abbassamento delle temperature di 1,6°C, riducendo il tempo di ricarica di circa 30-45 secondi.

OnePlus ha creato la tecnologia Active CryoFlux miniaturizzando i sistemi di raffreddamento dei PC da gaming, adattandoli allo smartphone. Active CryoFlux è dotato di una micropompa piezoelettrica industriale in ceramica, collegata a delle condutture inserite tra i diaframmi superiore e inferiore. La micropompa occupa un’area inferiore a 0,2 cm2, che permette al liquido di raffreddamento di circolare intorno alle condutture senza aumentare eccessivamente il peso e lo spessore di OnePlus 11 Concept.

OnePlus 11 Concept presenta anche un design elegante e all’avanguardia, completo di una scocca trasparente fortemente curvata e con uno spessore laterale di 5,04 mm. Il retro trasparente offre una splendida vista delle condutture Active CryoFlux al lavoro. La cover posteriore presenta inoltre un rivestimento magnetron-sputtering che deposita metalli e leghe in quantità minime sulla scocca grazie alla presenza di un campo elettrico.

Infine, OnePlus 11 Concept è dotato di un sistema di fotocamere dal design elaborato. Il liquido blu ghiaccio Active CryoFlux scorre intorno alla fotocamera come un’aureola, mentre l’area dell’obiettivo è circondata da un’incisione Guilloché, una tecnica decorativa molto precisa che di solito si trova negli orologi di lusso e che qui è una novità assoluta per il settore.

Elevare l’esperienza di intrattenimento – La tecnologia ray tracing e la piattaforma Snapdragon SpacesTM XR su OnePlus 11

Durante il MWC, OnePlus e i suoi partner hanno anche presentato le nuove esperienze di intrattenimento offerte da OnePlus 11. Tra queste, una demo abilitata al ray-tracing per il videogioco Tower of Fantasy di Perfect World Games, realizzata grazie alla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Non solo, OnePlus ha anche presentato una experience con lo Snapdragon XR2 AR Wireless Smart Viewer. OnePlus 11 è il primo telefono compatibile con Snapdragon SpacesTM e costituisce un punto di partenza per lo sviluppo di Snapdragon SpacesTM XR. Gli sviluppatori potranno così dare vita alle loro idee XR ed esplorare tutto il potenziale della tecnologia AR di ultima generazione, offrendo agli utenti un’esperienza realistica di concerti dal vivo, film e altri eventi esclusivi.

L’ecosistema OnePlus al MWC 2023

Presso lo stand OnePlus – #3M10 nel padiglione 3 – saranno presenti anche OnePlus Pad, OnePlus 45W Liquid Cooler, OnePlus 11 5G e le nuove OnePlus Buds Pro 2.

Scoprite da vicino OnePlus Pad – Il primo tablet di punta di OnePlus ha un design elegante e iconico, realizzato nella lega di alluminio Star Orbit, sviluppata in proprio. È inoltre alimentato dal chipset Dimensity 9000, il primo chip mobile con un core Cortex-X2 con clock fino a 3,05GHz. Per una migliore efficienza e capacità di multitasking, OnePlus Pad è dotato di una RAM fino a 12 GB e di RAM-Vita che consente agli utenti di tenere aperte contemporaneamente 24 applicazioni diverse. Dotato di una batteria da 9510 mAh, OnePlus Pad garantisce infine oltre 12,4 ore di visione video e una durata di 1 mese in standby.

Rilassatevi con OnePlus 45W Liquid Cooler – OnePlus 45W Liquid Cooler è un dispositivo di raffreddamento termoelettrico basato su semiconduttori che offre una migliore esperienza di raffreddamento. Grazie all’innovativa architettura di raffreddamento dell’acqua a semiconduttori, il OnePlus 45W Liquid Cooler riduce la temperatura di un dispositivo in funzione fino a 20°C e, se necessario, può entrare immediatamente in modalità sicura spegnendosi per evitare danni.

Vivete un’esperienza immersiva con OnePlus Buds Pro 2 – Progettato in collaborazione con Dynaudio, leader nel settore audio, OnePlus Buds Pro 2 porta l’esperienza di ascolto a nuovi livelli offrendo un suono degno del cinema, funzioni intuitive e un look elegante. Primi auricolari a offrire la stabilità e la compatibilità dell’audio spaziale per gli utenti Android, OnePlus Buds Pro 2 stabiliscono un nuovo standard del settore e offrono un’esperienza di ascolto immersiva grazie alla presenza dei doppi driver MelodyBoostTM, che raccolgono le frequenze alte e basse con il woofer da 11 mm e il tweeter da 6 mm.

Metti alla prova la potenza di OnePlus 11 5G – OnePlus 11 5G è il nuovo flagship OnePlus, un dispositivo che in breve tempo ha conquistato i fan di tutto il mondo. Dotato dalla più recente piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 2 – con fino a 16 GB di RAM LPDDR5X e 256 GB di ROM con UFS 4.0 – e della rivoluzionaria RAM Vita, OnePlus 11 combina perfettamente potenza ed efficienza. Il dispositivo supporta inoltre il sistema di ricarica 100W SUPERVOOC Endurance Edition, che consente agli utenti di passare meno tempo legati a una presa di corrente e più tempo a utilizzare il dispositivo come si preferisce.

OnePlus 11 è dotato anche della terza generazione di Hasselblad Camera for Mobile con un sistema a tre fotocamere. Il cuore della configurazione della fotocamera è un sensore IMX890 da 50MP con stabilizzatore ottico d’immagine (OIS), integrato da una fotocamera ultra-wide da 115° 48MP e da un obiettivo per ritratti IMX709 da 32MP. La nuovissima funzione Natural Colour Calibration di Hasselblad offre risultati da leader del settore. Inoltre, su OnePlus 11 è stato introdotto un sensore multispettrale a 13 canali per l’identificazione dei colori, per un’analisi spettrale più ampia della luce. Infine, OnePlus 11 è dotato di un display AMOLED Super Fluid da 6,7 pollici 2K 120Hz con LTPO 3.0.

