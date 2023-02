OnePlus svela oggi i primi dettagli del nuovo OnePlus 11 Concept che sarà presentato al Mobile World Congress, pubblicando due immagini che mostrano l’esclusivo “flowing back” del dispositivo.

Le immagini mostrano le innovazioni ingegneristiche di OnePlus 11 Concept, evidenziando le condutture blu ghiaccio che attraversano l’intero retro del telefono, quasi come se OnePlus 11 Concept avesse una propria serie di vasi sanguigni.

Le condutture di OnePlus 11 Concept sono alloggiate all’interno di un innovativo design unibody in vetro ispirato alla calma di un lago glaciale.

OnePlus 11 Concept sarà svelato al Mobile World Congress lunedì 27 febbraio. OnePlus

sarà presente allo stand #3M10 nel padiglione 3 e mostrerà una linea di prodotti completa che offrirà agli utenti OnePlus l’esperienza più veloce e fluida di sempre.

Appuntamento quindi il 27 Febbraio per scoprire questo insolito concept di One Plus 11.

