A fine mese inizierà il Mobile World Congress 2023 e anche quest’anno OPPO sarà presente con tante novità, a cominciare dal N2 Flip che abbiamo imparato a conoscere in questi giorni.

Oltre a questo nel corso della fiera ci sarà spazio anche per AR, salute, processori, sostenibilità ambientale e ricarica rapida. In particolare sappiamo che OPPo sta lavorando al suo proprio chipset anche se potrebbe essere presto per vederlo dal vivo.

OPPO mostrerà poi i traguardi conseguiti in ambito smart living con prodotti di vario tipo: dall’entertainment alla produttività, dall’educazione al benessere della persona.

In ambito AR si potranno poi provare gli Air Glass 2 che abbiamo visto agli INNO DAYS 2022 e avremo modo di toccare anche i dispositivi OHealth H1 e Marisilicon Y.

Ovviamente i riflettori saranno però tutti puntati su Find N2 Flip e sul suo display esterno da ben 3,26″. Se vi capita di passare al MWC fate un salto allo stand di OPPO che sicuramente le sorprese non mancheranno.

