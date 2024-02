HONOR ha svelato al MWC 2024 una nuova strategia all’insegna dell’intelligenza artificiale, confermando il proprio impegno nella creazione di prodotti innovativi e all’avanguardia nel settore della tecnologia.

HONOR ha presentato la sua ultima iniziativa, focalizzata sull’esperienza OS potenziata dall’intelligenza artificiale, un’interfaccia utente basata sull’intento e una serie di dispositivi smart sviluppati in collaborazione con partner globali. Durante il keynote, HONOR ha rivelato l’attesissimo HONOR Magic6 Pro insieme al suo primo PC basato sull’IA, l’HONOR MagicBook Pro 16. Entrambi i dispositivi si distinguono per l’implementazione avanzata di intelligenza artificiale a livello di piattaforma HONOR, garantendo esperienze utente personalizzate e coinvolgenti.

Il CEO di HONOR Device Co., George Zhao, ha sottolineato l’impegno dell’azienda nel fornire innovazioni mirate agli utenti, rispondendo alle loro esigenze e aspirazioni in un’epoca sempre più dominata dall’intelligenza artificiale. Ecco le sue parole:

“Mentre corriamo verso l’era dell’intelligenza artificiale, HONOR si è impegnata a fornire innovazioni incentrate sull’uomo per offrire un’esperienza più completa e senza soluzione di continuità, così da rispondere ai desideri e alle necessità dei consumatori”, ha dichiaratoGeorge Zhao, CEO di HONOR Device Co.“Siamo lieti di annunciare a livello globale i nuovi smartphone HONOR e il nostro primo AI PC, che rivoluzionano l’esperienza dell’utente grazie a funzionalità IA leader del settore, superando i confini dell’interazione uomo-dispositivo”.

L’HONOR Magic6 Pro è stato presentato come il fiore all’occhiello della serie Magic di HONOR, offrendo miglioramenti significativi in termini di fotografia, display, prestazioni ed esperienze utente, tutte basate sull’IA. L’azienda ha introdotto MagicOS 8.0, una nuova versione del suo sistema operativo basato su Android che integra l’IA a livello di piattaforma e introduce un’interfaccia utente basata sull’intento, trasformando radicalmente l’esperienza dell’utente con nuove modalità di interazione con i dispositivi intelligenti.

Con funzionalità come Magic Capsule e Magic Portal, l’HONOR Magic6 Pro offre un’esperienza altamente personalizzata e intuitiva agli utenti, consentendo l’accesso rapido a informazioni e opzioni pertinenti senza dover navigare tra diverse app. Inoltre, grazie alla potenza dell’intelligenza artificiale, Magic Portal semplifica le attività complesse e facilita esperienze come la navigazione, la condivisione sui social media e gli acquisti online.

HONOR ha anche stretto collaborazioni nel settore dell’intelligenza artificiale, includendo tecnologie di punta come LlaMA open-source di Meta all’interno dell’HONOR Magic6 Pro, ampliando così le potenzialità dell’IA nel contesto quotidiano degli utenti.

Inoltre, HONOR ha presentato il suo HONOR Falcon Camera System, alimentato da un avanzato modello IA, che promette di catturare momenti emozionanti durante eventi sportivi con una chiarezza eccezionale. Il dispositivo vanta una serie di miglioramenti, tra cui un teleobiettivo da 180 MP e un display dotato di HONOR NanoCrystal Shield, che offre una protezione superiore ai graffi e una qualità visiva straordinaria.

Alimentato dalla piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 3, l’HONOR Magic6 Pro offre prestazioni potenti e una durata della batteria eccezionale, con tecnologie di ricarica rapide ispirate all’industria dei veicoli elettrici.

Inoltre, HONOR ha ampliato la sua gamma di dispositivi con l’introduzione dell’HONOR MagicBook Pro 16 e dell’HONOR Pad 9, entrambi dotati di funzionalità basate sull’IA e progettati per offrire un’esperienza interconnessa e intuitiva agli utenti.

Honor Tab 9

Inoltre, HONOR ha rilasciato anche il suo ultimo tablet: l’HONOR Pad 9, che vanta un impressionante display HONOR FullView da 12,1 pollici e 2,5K con un refresh rate di 120Hz e un sistema audio a otto altoparlanti che incorpora la tecnologia di sintonizzazione del suono HONOR Histen. HONOR Pad 9 è un tablet ricco di funzionalità che offre un’esperienza d’uso eccezionale e un design distintivo.

Teaser del PORSCHE DESIGN HONOR Magic6 RSR

Al MWC di quest’anno, HONOR non solo ha portato per la prima volta ufficialmente sulla scena mondiale lo smartphone pieghevolePORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR, ma ha anche svelato un teaser delPorsche Design HONOR Magic6 RSR, uno smartphone che incarna il DNA di Porsche Design. Il nuovo smartphone firmato dalla rinomata azienda automobilistica ha un aspetto audacemente ispirato agli sport motoristici, con la sua fotocamera centrale ad alte prestazioni che si trova all’interno di una struttura geometrica che richiama l’estetica di un’auto da corsa Porsche.

Al MWC di quest’anno, HONOR non solo ha portato per la prima volta ufficialmente sul palcoscenico mondiale il foldablePORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR, ma ha anche svelato un teaser per ilPORSCHE DESIGN HONOR Magic6 RSR, uno smartphone che incarna anch’esso il DNA di Porsche Design.

Disponibilità, colorazioni e prezzi

Progettato per gli utenti che preferiscono uno stile elegante e moderno e un fascino senza tempo, il nuovoHonor Magic6 Prosarà disponibile nellecolorazioni Black and Epi Greendal25 febbraio a un prezzo suggerito al pubblico di 1299,90€sulsito ufficialecon uncoupon da 200€,attivo fino al 31/03.

Inoltre, il prodotto avrà la protezione schermo inclusa per 6 mesi, e aggiungendo €39,90 l’utente potrà scegliere tra:

Opzione 1: €39,90 Cover + Wired Charger 100W oppure Wireless Charger 100W

Opzione 2: €39,90 + €29,90 per acquistare accessori

HONOR Pad 9è disponibile indue colorazioni: Space Grey e Cyan Lake. HONOR Pad 9 è disponibile per l’acquisto sullostorea unprezzo consigliato al pubblico di 349,9€. Fino al 31 marzo in fase di acquisto sarà possibile usufruire di uncoupon da 50€,e acquistando il prodotto verrannoregalate anche le Earbuds X6.

Per promuovere invece il lancio di Honor Pad 9, aggiungendo solo €209,90 al costo di Magic6 pro sarà possibile avere prodotto anche il nuovo Honor Pad 9, il Wired Charger 100W oppure Wireless Charger 100W e la protezione schermo valida per 6 mesi.

