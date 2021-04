Sta per arrivare da Singapore una nuova tavoletta grafica adatta principalmente per i bambini che vogliono dare sfogo alla propria creatività. Si chiama MyFirst Sketchbook è dedicato ai bambini dai 3 anni in su che vogliono dare libero sfogo alla propria creatività con un gadget tecnologico su cui disegnare e prendere appunti per poi essere trasferiti direttamente al nostro smartphone.

MyFirst Sketch Book è un piccolo tablet da 10″ con display LCD che non necessita di carta per funzionare e che tramite un pulsante permette il trasferimento wireless degli sketch con altri dispositivi.

A differenza degli altri pad, MyFirst Sketch permette di digitalizzare immediatamente i disegni e le note nella memoria interna del tablet per poi crearne una copia digitale da inviare ad uno smartphone Android o Apple tramite l’apposita APP.

Una funzione interessante è la possibilità di accoppiare il tablet con il nostro smartphone per sfruttare la funzione di disegno simultaneo grazie alla quale potremo vedere in tempo reale il disegno che stiamo effettuando e poterlo così condividere immediatamente con amici e parenti.

Si potrà anche scegliere il colore tramite l’apposita ruota dei colori. Un’altra funzione molto interessante è quella di Playback, ovvero potremo rivedere il disegno linea per linea per rivivere da zero la nascita del disegno permettendo di capire e apprendere meglio insieme al bambino.



G-Jay Yong, fondatore di MyFirst spiega:

“Mia figlia fa dei bellissimi disegni per me, è il suo modo di esprimersi, ma ci sono troppi disegni. Mi piacerebbe tenerli tutti e sono sicuro che molti genitori si sentono così. Abbiamo creato MyFirst Sketchbook per far si che nessun pezzo d’arte dei nostri figli vada perduto. Il nostro scopo per i genitori è quello di essere in grado di aver più ricordi possibili.”

Lo SketchBook è accompagnato da una cover celeste e una stylus pen per iniziare a disegnare. Con una ricarica di appena 2 ore si potrà usare il tablet fino a 50 ore per disegnare e la memoria interna salva fino a 1000 disegni.

Myfirst rilascerà presto anche una versione “business” dedicata agli adulti con una penna più grande e una cover in pelle con possibilità di poterci mettere anche documenti o carte.

myFirstSketch Book sarà in vendita dal 29 Aprile 2021 e se volete rimanere aggiornati potete seguire la pagina Facebook ufficiale.Click hereto check out our Facebook Event.

MyFirst Sketch Book e gli altri prodotti della linea sono disponibili sul sito ufficiale.





