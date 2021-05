Nokia X20 è da oggi disponibile in Italia a 399 euro e mira a resistere nel tempo: infatti il dispositivo segue un recente report globale 1 che rivela come l’81 per cento dei consumatori intervistati vuole telefoni che possano resistere alla prova del tempo.

Taylor, CMO di HMD Global commenta così il nuovo Nokia X20:

“Questa indagine non solo mette in evidenza l’amore che le persone hanno per i loro

telefoni, ma anche il crescente desiderio di un cellulare di cui possano fidarsi per mantenere tutte le loro informazioni al sicuro più a lungo. Il nuovo Nokia X20 risponde a precise richieste che i consumatori di tutto il mondo hanno sollevato: prestazioni di alta qualità mantenute per diversi anni di utilizzo, aggiornamenti software regolari per il massimo della sicurezza in ogni momento e ultima versione della piattaforma Android, indipendentemente dalla fascia di prezzo”.