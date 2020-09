Se state cercando un modo per dire addio alle vostre chiavi di casa allora l’azienda Austriaca Nuki potrebbe avere la risposta giusta per voi, infatti è arrivato in Italia Nuki Opener, un citofono smart che si controlla con il proprio smartphone e permette di aprire il proprio portone di casa.

Nuki Opener è un piccolo dispositivo che si collega al citofono di casa per renderlo intelligente e permettendoci di aprirlo a distanza, anche da remoto. Nuki Opener permette infatti agli utenti di aprire l’entrata principale del palazzo semplicemente con un clic sul telefono.



E grazie agli altri prodotti della famiglia Nuki come Nuki Smart Lock 2.0 eNuki Bridge permette di creare un ecosistema completamente gestibile da remoto per l’apertura e la chiusura della casa, permettendoci di dire addio alle chiavi di casa.

Qui sotto potete vedere il funzionamento di Nuki Opener in azione:



Come Funziona

Per collegare il nostro Nuki Opener alla rete wi-fi di casa ( e permettere così l’apertura anche da remoto ) avremo bisogno anche delNuki Bridge, un piccolo dispositivo che permette lagestione da remotoe con il quale sarà possibile aprire il portone del palazzo ovunque ci si trovi.

Questa funzione è ideale per chi deve consentire l’accesso nello stabile a persone che non hanno le chiavi anche senza essere fisicamente presenti. Per aprire il portone basterà utilizzare l’app sul proprio smartphone, oppure assegnare il diritto di accesso agli ospiti che devono entrare in casa così da permettergli l’autonomia nell’apertura della porta e abbandonare il momento della consegna delle chiavi.

Un’altra funzione molto utile è la possibilità di far aprire il portone in automatico quando il proprietario di casa citofona. Come? Grazie al geofancing il nostro Nuki saprà quando siamo arrivati davanti al portone e quando citofoneremo saprà che saremo noi e di conseguenza aprirà automaticamente la porta.

Questa feature si chiama Ring to Open e attiverà direttamente il cicalino una volta suonato il citofono, concedendo così l’accesso al proprietario di casa senza dover usare le chiavi.

E’ presente inoltre una funzione “modalità Continua” che è molto utile per chi riceve molti ospiti oppure per attività che ricevono molti clienti. Una volta impostata una finestra temporale per la modalità Continua, basterà citofonare in quell’arco temporale per farsi aprire automaticamente il portone da Nuki senza che nessuno debba rispondere o aprire.

Installazione e compatibilità

Nuki è pensato per essereinstallato facilmente, avere undesignche si adatta ad ogni arredamento e che lavori rispettando protocolli disicurezzadi altissimo livello, sfruttando infatti la crittografia simile a quella usata per l’e-banking.

Nuki Opener è compatibile con tutti i prodotti accessori di Nuki, come il Keypad e il Fob. Questo device inoltre non si limita al semplice citofono del portone,ma può essere usato anche per i cancelli o la serranda del box. Inoltre èauto alimentato da 4 pile AAA, rendendolo perfetto anche per chi non ha fonti di energie vicine al citofono.

Per scoprire la compatibilità del proprio citofono con Nuki Opener basta seguire il processo presente sul sito dell’azienda austriaca.

Il portfolio di Nukiècompatibile con Android e iOSe può essere usato per consentire l’accesso a casa ad amici e parenti. Inoltre, può essere integrato con altre soluzioni di smart home presenti in casa, nonché con i popolari assistenti vocali Google Assistant, Alexa, Siri e IFTTT.

Per il corretto funzionamento del Nuki Opener è necessario un Nuki Bridge

Prezzi e disponibilità in Italia

Nuki Openerè disponibile ad un prezzo consigliato al pubblico di 99€ sia sul sito ufficiale, che su Amazon.it o presso alcuni rivenditori.

Nuki Opener Set (include Nuki Opener e Nuki Bridge) è disponibile ad unprezzo consigliato al pubblico di 169€.

Nuki Opener Combo (include Nuki Opener, Nuki Smart Lock 2.0 e Nuki Bridge) è disponibile ad unprezzo consigliato al pubblico di 349€.