Il mondo dell’audio desktop riceve un’eccezionale iniezione di innovazione con l’attesissimo annuncio di Creative Technology riguardante le nuove arrivate nella rinomata serie Pebble: Creative Pebble X e Creative Pebble X Plus. Questi altoparlanti di straordinaria qualità sono progettati per trasformare le postazioni di lavoro, o qualsiasi spazio di configurazione, in autentiche oasi sonore, offrendo un’esperienza d’ascolto coinvolgente e senza pari. Con un’eccezionale potenza RMS fino a 30 W e una potenza di picco di 60 W, sia gli altoparlanti 2.0 che 2.1 promettono di regalare un’esperienza audio superiore per la musica, i film e i giochi. Ma c’è di più: entrambi gli altoparlanti sono dotati di un’illuminazione RGB personalizzabile che aggiunge un tocco di spettacolo visivo, permettendo agli utenti di creare un’atmosfera luminosa adatta a qualsiasi stato d’animo. Grazie alle opzioni di connettività cablata e wireless, queste ultime innovazioni di Creative Technology si presentano come la scelta ideale per coloro che cercano un aggiornamento audio desktop premium.

Creative Pebble X e Creative Pebble X Plus: Un Nuovo Standard di Eccellenza Sonora

Il debutto della serie Creative Pebble X segna un importante traguardo nell’evoluzione dell’audio desktop. Caratterizzati da driver full-range da 2,75″ ottimizzati e personalizzati per offrire un’esperienza d’ascolto coinvolgente, entrambi i modelli della serie vantano il caratteristico design rialzato a 45°, attentamente studiato per garantire un’esperienza di ascolto ottimale.

Creative Pebble X Plus porta l’esperienza d’ascolto a un livello superiore con l’aggiunta di un elegante subwoofer dotato di doppi radiatori passivi. Questo componente, nonostante le sue dimensioni compatte, si integra perfettamente in qualsiasi configurazione desktop, offrendo funzionalità avanzate come Dialog+ e BassFlex, che garantiscono bassi potenti e dialoghi cristallini senza compromettere il volume.

Nonostante le dimensioni compatte, questi altoparlanti riescono a erogare un’eccezionale potenza acustica in uscita fino a 15 W RMS e 30 W di picco quando collegati a una porta del PC. Tuttavia, collegandoli a un adattatore PD da 30 W (o superiore)*, gli altoparlanti raggiungono il loro massimo potenziale audio, fornendo una potenza di picco fino a 60 W e garantendo un’esperienza d’ascolto straordinaria.

Illumina il Tuo Spazio Sonoro con Stile

L’esperienza d’ascolto è solo una parte dell’equazione: con l’illuminazione RGB personalizzabile, gli utenti possono sperimentare una vasta gamma di colori e effetti luminosi, scegliendo tra 16,8 milioni di tonalità e sei preimpostazioni integrate. È il modo perfetto per personalizzare lo spazio di lavoro e creare un’esperienza audiovisiva coinvolgente.

La connettività è un gioco da ragazzi, con il supporto per modalità cablate e wireless, inclusi Bluetooth 5.3 e riproduzione audio USB, oltre a una porta di ingresso AUX universale da 3,5 mm. Le doppie porte per cuffie e microfoni aggiungono un ulteriore livello di comodità, permettendo comunicazioni e ascolto privato fino a tarda notte.

Per sfruttare appieno le potenzialità degli altoparlanti, è disponibile l’app Creative su Windows, che offre accesso a tecnologie audio avanzate come Sound Blaster Acoustic Engine, Surround, Smart Volume, Bass, Crystallizer ed EQ. Inoltre, è possibile personalizzare l’illuminazione RGB e altre funzionalità utilizzando i moduli dell’app Creative, disponibili su Windows, Apple App Store e Google Play Store.

Prezzi e Disponibilità

Creative Pebble X è disponibile per il preordine su Creative.com al prezzo di EUR 99,99.

Per maggiori informazioni, visita il sito https://creative.com/PebbleX

Creative Pebble X Plus è disponibile per il preordine su https://Creative.com al prezzo di EUR 139,99.

Per maggiori informazioni, visita il sito creative.com/PebbleXPlus

L’adattatore è opzionale. Gli altoparlanti offrono una potenza in uscita fino a 15 W RMS e 30 W di picco quando collegati solo tramite alimentazione USB.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!