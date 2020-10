Tra le tante novità presentate all’evento online Connected Together di oggi, Acer ha presentato una ampia gamma di nuovi Chromebook dalle interessanti caratteristiche, una su tutte il primo Acer Chromebook con piattaforma Qualcom Snapdragon 7c, ma vediamo meglio tutto assieme.

Acer Chromebook Spin 513

Con un design estremamente portatile, ed un nuovo chipset che promette prestazioni veloci ed efficienti, possedere un Chromebook per studio o lavoro non sarà più penalizzante rispetto alle passate versioni grazie anche allo possibilità di avere una connettività 4G LTE integrata.



Acer è entusiasta di presentare al mercato i suoi primi Chromebook basati sulla piattaforma SnapdragonTM 7c, con le prestazioni e l’efficienza necessarie per sfruttare al massimo i grandi benefici di Chrome In questo periodo in cui i dipendenti e gli studenti lavorano e studiano da remoto, Acer

offre soluzioni in grado di rispondere alle loro esigenze: i Chromebook, potenti per affrontare i task quotidiani grazie all’autonomia di un giorno intero e alla sicura connettività cellulare ovunque James Lin, General Manager, Notebooks, IT Products Business di Acer

Con la CPU Octacore Snapdragon 7c, affiancata da una GPU Adreno 618 sarà possibile ottenere un multitasking fluido e reattività di alto livello permettendo di svagarsi, quando l’occasione lo permette, con giochi e streaming online in tutta tranquillità per circa 14 ore, durata dichiarata della batteria.

Prorpio la durata della batteria offrirà al nuovo Chromebook Spin 513 la possibilità di essere utilizzato per una intera giornata per risultare sempre connessi ed essere a disposizione in tutta sicurezza in caso di impegno improvviso.

Con un form factor intrigante e una leggerezza invidiabile chiunque necessiti di questo prodotto potrà sfruttare al meglio Acer Chromebook Spin 513.

Con un peso di circa 1.2 Kg e uno spessore di soli 15,55 mm si ottiene un portatile in allumino che risulta leggermente più grande di un normale foglio di carta A4. All’interno si trova un display da 13.3 pollici touchpad, con un rapporto body to screen del 78% per offrire una maggiore attenzione alle immagini riprodotte su di esso, che resiste ad urti e graffi.

Come da tradizione la linea Spin è caratterizzata da cerniere che permettono l’apertura a 360° per offrire all’utente una varietà di utilizzi, a seconda della necessità, grazie agli 8 GB di memoria Ram a disposizione e ad uno spazio di archiviazione fino a 128GB.

Completano il prodotto una connessione WiFi di ultima generazione, un modem 4g LTE opzionale, due porte USBType-C con supporto completo agli standard 3.2, una porta USB Standard, connessione Bluetooth 5.0

Acer Chromebook Enterprise Spin 513

Questo Acer Chromebook Enterprise Spin 513 racchiude in se tutte le caratteristiche generali del modello precedente, pensate e progettate in un’ambiente business per aiutare le aziende a gestire più dspositivi su larga scala.

Grazie all’integrazione di Chrome OS, alla praticità vissuta nella vita di tutti i giorni, permetteranno ai dipendenti di avere un ambiente sicuro e produttivo indipendentemente dalle conoscenze informatiche di ognuno.

I reparti IT apprezzeranno le complete funzionalità di sicurezza integrate in Chromebook Enterprise mentre gli amministratori IT troveranno facile controllare gli aggiornamenti, configurare le app e utilizzare estensioni e criteri con la gestione basata sul Web.

Chromebox CXI4





Chromebox CXI4 è la nuova soluzione compattacon molteplici opzioni di connettività.

Compatto e dotato di Chrome OS, Acer Chromebox CXI4 è un’ottima scelta per i lavoratori e le aule scolastiche, per le famiglie e le piccole imprese.

Fornisce accesso a informazioni e assistenza nelle aree dedicate ai clienti, può anche essere utilizzato per i chioschi o per la segnaletica digitale. Inoltre, il nuovo Chromebook può essere acquistato con Chrome Enterprise Upgrade per un’efficiente produttività anche a livello aziendale.

Il design consente di risparmiare spazio e include tutto il necessario per un’esperienza Chrome veloce e potente. Equipaggiato con un processore Intel CoreTM i7 fino alla decima generazione, Chromebox CXI4 è dotato di tutte le porte necessarie per connettersi a più display e periferiche.

Dispone di un massimo di cinque porte USB 3.2 Gen 2, oltre a una USB 3.2 Type-C e a due porte HDMI. Il dispositivo ha anche Intel Wi-Fi 6 (802.11ax) e una porta RJ45 per una connessione veloce a Internet, sia cablata che wireless.

Smart Speaker Halo

Il nuovo Smart Speaker Acer Halo è un dispositivo elegante e personalizzabile, progettato per integrarsi o distinguersi in qualsiasi casa.

Le dimensioni compatte consentono di posizionarlo ovunque, su una scrivania o sul piano della cucina; è ben integrato a qualsiasi arredo grazie al design moderno.

L’illuminazione RGB di base è personalizzabile, in particolare può sincronizzarsi con la musica per creare l’atmosfera giusta, o visualizzare una combinazione di colori adatta sia per il giorno che per la notte.





Essendo uno dei primi altoparlanti intelligenti compatibili con Google Assistant dotato di DTS sound, Smart Speaker Halo offre un audio ricco e di alta qualità, diffuso a 360 gradi. Un display a LED opzionale consente di controllare l’ora o di avere informazioni sul meteo.

Due microfoni omnidirezionali ad ampio raggio distinguono facilmente tra rumore ambientale e comandi vocali per una rapida reazione. Inoltre è disponibile un interruttore per disattivare il microfono quando si necessita di privacy.

Supporto completo Android App

I nuovi Acer Chromebook Spin 513, Chromebook Enterprise Spin 513, Chromebox CXI4 e Chromebox Enterprise CXI4 supportano le app disponibili in Google Play consentendo agli utenti di scegliere quelle preferite per la produttività, la creatività o i servizi.

Prezzi e disponibilità

Acer Chromebook Spin 513 (CP513-1H) sarà disponibile a Gennaio 2021, con prezzi a

partire da 429 euro.

Acer Chromebook Enterprise Spin 513 sarà disponibile a Febbraio 2021, con prezzi a

partire da 699 euro.

Acer Chromebox CXI4 sarà disponibile nel primo trimestre 2021, con prezzi a partire da

569 euro.

Acer Chromebox Enterprise CXI4 sarà disponibile nel primo trimestre 2021, con prezzi a partire da 639 euro.

Lo Smart Speaker Acer Halo sarà disponibile a Dicembre, con prezzi a partire da 119 euro.

Specifiche tecniche, prezzi e disponibilità variano in base ai Paesi. Per ulteriori informazioni su disponibilità, dotazione e prezzi in Italia, contattare Acer Italia all’indirizzo www.acer.it.