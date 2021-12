Il Natale si sta avvicinando a passo spedito e per l’occasione anche Amazfit ha svelato le sue offerte per un Natale all’insegna della tecnologia.

La prima promozione, riguardante l’Amazfit GTS 2e, è attiva fino al 13 Dicembre 2021. A seguire diversi modelli saranno scontati a partire dal 13 Dicembre 2021.

Amazfit GTS 2e



Amazfit GTS 2e è il prodotto ideale per gli appassionati di fitness che non vogliono rinunciare allo stile. Lo smartwatch ha un design unico grazie al vetro curvo e schermo AMOLED da 1,39 pollici.

.Dotato del più recente sensore ad alta precisione BioTracker TM 2 PPG, Amazfit GTS 2e monitora la frequenza cardiaca 24 ore su 24 e promette una autonomia fino a 45 giorni con una sola carica.

E’ inoltre dotato di 90 modalità sportive integrate, è il regalo perfetto per soddisfare le esigenze degli sportivi più accaniti!

È disponibile in 3 diversi colori per soddisfare le esigenze di tutti: Obsidian Black, Moss Green e Lilac Purple – adattandosi perfettamente a qualsiasi abbigliamento e occasione

Amazfit GTS 2e è in offerta presso lo store fisico e online di Euronics, Expert, Unieuro e

Trony fino al 13 dicembre al prezzo di 99,90 euro.



Per maggiori informazioni visitare il sito ufficiale.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!