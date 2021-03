Durante l’evento streaming di oggi, One Plus ha svelato i tanto attesi One Plus 9 e One Plus 9 Pro, i nuovi top-gamma dell’azienda che sono stati presentati insieme a One Plus Watch, di cui avevamo già avuto diversi leak nei giorni precedenti.

Se ne era parlato già da diverso tempo ed ora la nuova famiglia One Plus 9 è qui con un design nuovo e con specifiche tecniche di fascia alta come ci si poteva aspettare.

Andiamo ora a vederli nel dettagli cominciando proprio da One Plus 9 Pro, il più performante dei due.

One Plus 9 Pro

Scheda tecnica

Display: Fluid Display 2.0 LTPO OLED da 6,7″ QHD+, 525ppi, 20,1:9, refresh rate fino a 120Hz con regolazione automatica, Hyper Touch 360Hz, luminosità picco 1.300nit, profondità colore nativa 10 bit, HDR10+, MEMC, regolazione automatica temperatura di colore, rilevamento luce ambientale anteriore e posteriore, JNCD<1,0, Corning Gorilla Glass

Fluid Display 2.0 LTPO OLED da 6,7″ QHD+, 525ppi, 20,1:9, refresh rate fino a 120Hz con regolazione automatica, Hyper Touch 360Hz, luminosità picco 1.300nit, profondità colore nativa 10 bit, HDR10+, MEMC, regolazione automatica temperatura di colore, rilevamento luce ambientale anteriore e posteriore, JNCD<1,0, Corning Gorilla Glass piattaforma mobile: Qualcomm Snapdragon 888 con modem integrato X60 5G

Qualcomm Snapdragon 888 con modem integrato X60 5G memoria: 8/12GB LPDDR5 128/256GB UFS 3.1

connettività: 5G SA/NSA, WiFi 6, Bluetooth 5.2, USB-C, NFC, GPS dual band, Glonass, Galileo dual band, Beidou

5G SA/NSA, WiFi 6, Bluetooth 5.2, USB-C, NFC, GPS dual band, Glonass, Galileo dual band, Beidou audio: 2x speaker, Dolby Atmos

2x speaker, Dolby Atmos sensore delle impronte digitali: integrato nel display

integrato nel display certificazione: IP68

IP68 fotocamere: anteriore: 16MP Sony IMX471, pixel da 1um, EIS, FF, f/2,4 posteriori: 48MP principale, sensore Sony IMX789 da 1/1,43″, pixel da 1,12um (2,24um 4-in-1), 2×2 on-chip lens, RAW 12-bit, doppio ISO nativo, DOL-HDR, OIS, EIS, 23mm eq., f/1,8 50MP ultra grandangolare, sensore Sony IMX766 da 1/1,56″, 14mm eq., f/2,2, Freeform Lens per correzione luce in entrata per distorsione bordi limitata all’1%, foto macro con messa a fuoco fino a 4cm. Video time-lapse 8MP tele, zoom 3,3x (77mm), pixel da 1um, f/2,4, OIS, zoom digitale 30x 2MP monocromatica per tilt-shift e info aggiuntive per scatti in b/n video fino 8K @30fps, flash dual LED, PDAF

batteria: 4.500mAh con Warp Charge 65T (1-100% in 29 minuti) e Warp Charge 50 Wireless (1-100% in 43 minuti)

4.500mAh con Warp Charge 65T (1-100% in 29 minuti) e Warp Charge 50 Wireless (1-100% in 43 minuti) colorazioni: Morning Mist, Pine Green, Stellar Black

Morning Mist, Pine Green, Stellar Black dimensioni e peso: 163,2×73,6×8,7mm 197 grammi

OS:OxygenOS basato su Android 11

Ancora una volta One Plus 9 Pro incarna appieno il concetto di velocità: questo perché troviamo ancora una volta l’ultimo chipset Snapdragon, ovvero lo Snap 888 con supporto alle reti 5G, oltre ad un Fluid display AMOLED da 120Hz e una ricarica rapida a 65Watt.

Display

Il display del nuovo One Plus 9 Pro è un’unità OLED LTPO con refresh rate variabile tra 1Hz fino a 120Hz che oramai sono diventati uno standard sui dispositivi di questa fascia. Il touch sampling arriva invece a 360Hz mentre la luminosità massima è di 1300 Nits. Troviamo il supporto a HDR10+ oltre che ai 10bit nativi della fotocamera e del display oltre a tecnologia MEMC. Questo ha permesso di ricevere una votazione A+ dai colleghi di DisplayMate.

Performance e Batteria

Come abbiamo detto prima all’interno di questo One Plus 9 Pro troviamo un chipset Snapdragon 888 5G affiancato da una dotazione fino a 12Gb di memoria RAM LPDDR5 e uno storage interno UFS 3.1 fino a 256GB in base al modello scelto.

La batteria è un’unità a doppia cella da 4500mAh con ricarica Warp Charge a 65W che permette una ricarica 1-100% in circa 29 minuti. Anche per la modalità wireless troviamo la ricarica rapida a 50W ( con una nuova basetta di ricarica che permette la ricarica sia con il dispositivo in orizzontale che verticale ) che permette di ricaricare tutto lo smartphone in circa 43 minuti.

L’adattatore incluso nella confezione può essere utilizzato anche per mettere il turbo ai dispositivi non-OnePlus tra cui computer portatili, tablet e altro ancora fino a 45W utilizzando l’USB PD o PPS.

Fotocamera

Altro elemento interessante è la collaborazione conHasselblad per dare vita ad un comparto fotografico più performante.

OnePlus 9 Series utilizza il nuovo standard di OnePlus per la calibrazione dei colori – laNatural Color Calibration with Hasselblad– per garantire colori più precisi e naturali alle foto scattate con OnePlus 9 e 9 Pro.

La fotocamera principale da 48MP di OnePlus 9 Pro è dotata di un sensore IMX789 progettato in collaborazione con Sony, con un sensore da 1/1,4″. Il risultato è una imaging capability eccezionale tra cui una 2×2 on-chip lens (OCL), 12-bit RAW, doppio ISO nativo e DOL-HDR. Offre una maggiore velocità di messa a fuoco, quattro volte più informazioni sui colori per una maggiore precisione cromatica, scatti diurni e notturni più puliti e una ridotta sfocatura nei video.

Al suo fianco troviamo un sensore ultra grandangolare da 50MP con sensore Sony IMX766 da 1/1,56″ e distorsione ai bordi ridotta all’1% grazie alle lenti Free Form. Il sensore dele teleobiettivo è da 8MP ed ha uno zoom 3,3x con OIS. L’ultimo sensore è invece monocromatico e viene impiegato per fornire profondità e dettagli alle foto.

Per quanto riguarda i video troviamo ovviamente registrazioni in 4K @120fps e 8K @30fps, Digital Overlap HDR e time-lapse oltre ad una serie di strumenti manuali creati in collaborazione con Hassleblad

Prezzo e disponibilità

Lo smartphone è disponibile nelle colorazioniMorning Mist, Pine Green e Stellar Black. Il prezzo è ovviamente allineato alla fascia di prezzo e il modello Pro lo troveremo in commercio nei prossimi giorni a:

8+128GB = 899€

12+256GB = 999€

One Plus 9

Specifiche tecniche

Display: AMOLED da 6,55″ 2400×1080, 20:9, 402ppi, refresh rate 120Hz, sRGB, Display P3, Corning Gorilla Glass

AMOLED da 6,55″ 2400×1080, 20:9, 402ppi, refresh rate 120Hz, sRGB, Display P3, Corning Gorilla Glass Chipset: Qualcomm Snapdragon 888 con modem integrato X60 5G

Qualcomm con modem integrato X60 5G RAM/ROM: 8/12GB LPDDR5 128/256GB UFS 3.1

Connettività: 5G SA/NSA, WiFi 6, Bluetooth 5.2, USB-C, NFC, GPS dual band, Glonass, Galileo dual band, Beidou

5G SA/NSA, WiFi 6, Bluetooth 5.2, USB-C, NFC, GPS dual band, Glonass, Galileo dual band, Beidou Audio: 2x speaker, Dolby Atmos

2x speaker, Dolby Atmos F otocamere: anteriore: 16MP Sony IMX471, pixel da 1um, EIS, FF, f/2,4 posteriori: 48MP principale, sensore Sony IMX689 da 1/1,43″, pixel da 1,12um (2,24um 4-in-1), EIS, 23mm eq., f/1,8 50MP ultra grandangolare, sensore Sony IMX766 da 1/1,56″, 14mm eq., f/2,2, Freeform Lens per correzione luce in entrata per distorsione bordi limitata all’1%, foto macro con messa a fuoco fino a 4cm. Video time-lapse 2MP monocromatica per tilt-shift e info aggiuntive per scatti in b/n video fino 8K @30fps, flash dual LED, PDAF

Batteria:4.500mAh con Warp Charge 65T (1-100% in 29 minuti) e Qi wireless a 15W

con Warp Charge 65T (1-100% in 29 minuti) e Qi wireless a 15W colorazioni: Winter Mist, Arctic Sky, Astral Black

Winter Mist, Arctic Sky, Astral Black Dimensioni e peso: 160×74,2×8,7mm 192 grammi

OS: OxygenOS basato su Android 11

OxygenOS basato su Android 11 Sensore delle impronte digitali:integrato nel display

One Plus 9 è leggermente meno performante della versione Pro, seppure mantiene gran parte delle specifiche tecniche del fratello maggiore come la fotocamera Hasselblad.

Display

Sul retro troviamo una scocca curva mentre il display è sempre un’unità AMOLED 120Hz ma da 6,55″ quindi leggermente più piccola della versione Pro. Anche qui troviamo la certificazione HDR10+.

Performance e Batteria

Il processore è sempre uno Snapdragon 888 con support alle reti 5G e anche la dotazione RAM è sempre da 8/12GB in base al modello scelto.

Il sistema operativo è sempre Android 11 con OxygenOS 11 con una particolare ottimizzazione Turbo Boost 3.0 che permette di utilizzare la memoria ROM come memoria RAM virtuale per avere più RAM disponibile. Troviamo anche la modalità Pro Gaming ed il sistema di raffreddamento a 5 strati OnePlus Cool Play.

La batteria è sempre da 4.500 con supporto alla ricarica rapida ed è presente la ricarica wireless Qi fino a 15Watt.

Fotocamera

Il comparto fotografico di One Plus 9 è composto da 3 fotocamere sul retro:

Principale da 48MP Sony IMX689

Sony IMX689 ultra grandangolare da 50MP IMX766

IMX766 monocromatica da 2MP

Ovviamente anche ui troviamo la partnership con Hasselblad che permette di avere una calibrazione migliore dei sensori così come alcune impostazioni avanzate per scattare foto migliori.

Prezzo e disponibilità

OnePlus 9 è preordine da oggi con le vendite che iniziano ufficialmente dal 26 aprile prossimo. Sarà disponibile nei seguenti tagli:

8/128GB: 719€

12/256GB:819€

One Plus Watch

OnePlus Watch è il nuovo smartwatch di One Plus senza Google Wear OS. Si tratta di uno smartwatch con display circolare e con un’ottima autonomia.

La cassa da46mmè in acciaio inossidabile con vetro curvo 2,5D. E’ presente anche una Cobalt Limited Editionche ( come suggerisce il nome ) è in lega di cobalto con vetro zaffiro.

One Plus Watch è certificato IP68 ed è resistente all’acqua fino a 5ATM. Per quanto riguarda i dati monitorarti troviamo il supporto a 110 diversi tipo di sport, misurazione del battito cardiaco e saturazione dell’ossigeno ( SpO2), calorie bruciate, rilevamento stress e monitoraggio della qualità del sonno.

La batteria da402mAhha un’autonomia di2 settimane, in 5 minuti di ricarica si ha una durata di un giorno intero, in 20 minuti di una settimana.

É possibile leggere e rispondere alle notifiche e ascoltare musica grazie ai 4GB integrati (di cui 2GB a disposizione dell’utente) e scattare le foto da remoto inoltre può essere usato anche come telecomando per le TV OnePlus.

E’ possibile anche rispondere alle telefonate grazie al microfono incorporato. Tutto è gestito dall’appOnePlus Health e troviamo anche il GPS integrato per poter registrare le nostre attività anche senza smartphone appresso.

OnePlus Watch offre agli utenti un’eccezionale durata della batteria, in soli 5 minuti è possibile caricare il device per una giornata intera, mentre in soli 20 minuti per una settimana di utilizzo. La batteria a lunga durata da 402 mAh offre abbastanza energia per un massimo di due settimane di utilizzo medio, e fino a una settimana di alimentazione per gli utenti più attivi.

Disponibilità e prezzo

OnePlus Watch sarà in vendita al prezzo di 159€, ma al momento non è ancora stata svelata la data di commercializzazione in Italia.

