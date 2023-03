OnePlus annuncia che il lancio di One Plus Nord CE 3 Lite avverrà il prossimo 4 Aprile con un evento dedicato. Insieme al nuovo smartphone debutteranno anche le OnePlus Nord Buds 2 bell’evento chiamato ‘Larger than life – A OnePlus Nord Launch Event’.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G combina la esperienza fast and smooth tipica di OnePlus con un design innovativo, come la nuova colorazione Pastel Lime e la fotocamera a due cerchi, semplice ma elegante allo stesso tempo. Inoltre ci saranno anche diversi vantaggi per chi decide di prenotare il dispositivo

Ricordiamo che dai leak ci aspettiamo un dispositivo con schermo IPS da 6,7″ Full HD+ a 120 Hz, chipset Qualcomm Snapdragon 695, batteria da 5.000 mAh con ricarica a 67W e tripla fotocamera da 108+2+2 MP con selfie camera da 16 MP.

L’evento online di lancio ‘Larger than life – A OnePlus Nord Launch Event’ si terrà il 4 aprile alle 14:30 (ora locale). Per maggiori informazioni potete intanto visitare la landing page dedicata a questo indirizzo.

