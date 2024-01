Per il decennale OnePlus ha progettato uno smartphone potente, riconoscibile, arricchito da un software curato. OnePlus 12 è questo e anche altro. La casa cinese, comunque, ha pensato di arricchire il proprio portfolio europeo, portando nel vecchio Continente anche il OnePlus 12R, smartphone di fascia medio alta che punta a conquistare gli utenti grazie al prezzo aggressivo.

OnePlus 12

Il top di gamma della casa cinese arriva sul mercato con due nuove colorazioni (Flowy Emerald e Silky Black), caratterizzate da un piacevole effetto marmo. Sotto la scocca posteriore, protetta dal vetro Corning Gorilla Glass 5, è presente il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, supportato da Trinity Engine, il motore proprietario che migliora le performance dello smartphone grazie a soluzioni tecniche:

CPU Vitalization : ottimizza il frame rate delle applicazioni in base all’utilizzo dell’utente, gestendo in maniera personalizzata anche la frequenza delle CPU, con miglioramenti tangibili lato autonomia;

: ottimizza il frame rate delle applicazioni in base all’utilizzo dell’utente, gestendo in maniera personalizzata anche la frequenza delle CPU, con miglioramenti tangibili lato autonomia; ROM Vitalization : Comprime e deframmenta in maniera smart i file, risparmiando spazio di archiviazione;

: Comprime e deframmenta in maniera smart i file, risparmiando spazio di archiviazione; RAM Vitalization : Gestisce le app in background, consentendo avvii rapidi delle app e passaggi tra i software in maniera fluida;

: Gestisce le app in background, consentendo avvii rapidi delle app e passaggi tra i software in maniera fluida; HyperBoost : Soluzione software che sfrutta l’apprendimento basato sull’intelligenza artificiale per gestire in maniera intelligente le prestazioni;

: Soluzione software che sfrutta l’apprendimento basato sull’intelligenza artificiale per gestire in maniera intelligente le prestazioni; HyperRendering : Migliora la latenza e consente di interpolare i fotogrammi durante le sessioni di gioco per migliorare le performance;

: Migliora la latenza e consente di interpolare i fotogrammi durante le sessioni di gioco per migliorare le performance; HyperTouch: La soluzione consente di migliorare la precisione dei tocchi sullo schermo

Siamo incredibilmente entusiasti di presentare la serie OnePlus 12 e stabilire nuovi standard di qualità nel settore. Frutto di un decennio di costante ricerca nell’ambito dell’innovazione e dell’eccellenza, la serie OnePlus 12 è stata attentamente concepita per offrire un’esperienza d’uso veloce, fluida e duratura, ed è pronta ad affermarsi come una delle migliori serie flagship del 2024

Queste le parole di Pete Lau, fondatore di OnePlus e Senior Vice President and Chief of Product di OPPO e OnePlus. La ricerca dell’innovazione e dell’eccellenza passa attraverso l’adozione di un pannello display OLED LTPO ProXDR da 6,82 pollici, realizzato in collaborazione con BOE, con supporto Dolby Vision, frequenza di aggiornamento da 1 a 120Hz, PWM dimming di 2.160 Hz ed una luminanza massima di 4500 nit. Interessante la funzione Aqua Touch di OnePlus 12, in grado di rilevare le dita bagnate e gocce d’acqua sullo schermo, riconoscendo gli errori di tocco con mani sudate e migliorando il recepimento di feedback tattili da parte dell’utente.

OnePlus 12 nasconde dietro al grande oblò posteriore un modulo fotografico costituito da un sensore principale Sony LYT-808 da 50MP da 1/1,4 pollici, con apertura f/1,6, da uno periscopico con sensore 3x da 64MP, in grado di spingersi fino al 120x digitale e da uno ultra grandangolare da 48MP, apertura f/2,2 e FOV di 114°. Permane la collaborazione con Hasselblad, grazie alla quale è stato sviluppato un algoritmo che consente di agire sui colori catturati dai sensori fotografici dello smartphone.

Di seguito la scheda tecnica completa:

Display: AMOLED 3D da 6,82 pollici, risoluzione 1.440 x 3.168 pixel (510 ppi), frequenza di aggiornamento variabile tra 1 e 120 Hz, 4.500 nit di luminosità massima, copertura 100% DCI-P3, Always on, PWM 2.160 Hz, vetro protettivo Corning Gorilla Glass Victus 2

AMOLED 3D da 6,82 pollici, risoluzione 1.440 x 3.168 pixel (510 ppi), frequenza di aggiornamento variabile tra 1 e 120 Hz, 4.500 nit di luminosità massima, copertura 100% DCI-P3, Always on, PWM 2.160 Hz, vetro protettivo Corning Gorilla Glass Victus 2 SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 raffreddamento a camera di vapore da 9.140 mm2

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Memorie: 12, 16 o 24 GB di RAM LPPPDR5X e 256, 512GB o 1TB di archiviazione UFS 4.0

12, 16 o 24 GB di RAM LPPPDR5X e 256, 512GB o 1TB di archiviazione UFS 4.0 Connettività: 5G, dual SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, emettitore IR, GPS

5G, dual SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, emettitore IR, GPS Audio: 2x altoparlanti, 2x microfoni, Dolby Atmos, audio spaziale

2x altoparlanti, 2x microfoni, Dolby Atmos, audio spaziale Resistenza IP65

IP65 OS: ColorOS 14.0 basato su Android 14 (da noi con la Oxygen OS)

ColorOS 14.0 basato su Android 14 (da noi con la Oxygen OS) Fotocamere : anteriore: 32 MP , f/2,4, lunghezza focale equivalente 21 mm posteriori: wide: 50 MP, sensore Sony LYT-808 da 1/1,4 pollici, f/1,6, 23 mm focale equivalente, AF, OIS video fino 8K a 24 fps teleobiettivo: 64 MP, 1/2″, f/2,6, 70 mm focale equivalente, AF, OIS, zoom ottico 3x ultra wide: 48 MP, 1/2″, f/2,2, FOV 114°, 14 mm focale equivalente, AF, macro 3,5 cm

Batteria: 5.400 mAh, ricarica cablata 100 watt, wireless 50 watt, inversa 10 watt

5.400 mAh, ricarica cablata 100 watt, wireless 50 watt, inversa 10 watt Dimensioni e Peso: 164,3 x 75,8 x 9,15 mm per 220 grammi.

OnePlus 12 sarà disponibile all’acquisto al prezzo consigliato di 1099.00€ su OnePlus.com, OPPO Store e nei principali rivenditori di telefonia.

Attraverso una collaborazione sempre più stretta tra OnePlus e OPPO, volta a favorire reciprocamente entrambi i brand in svariati settori, i prodotti OnePlus saranno ora accessibili in Italia attraverso la piattaforma di e-commerce di OPPO Italia, a partire dalla serie OnePlus 12. In futuro, alcuni prodotti OnePlus saranno inoltre disponibili presso i principali punti vendita al dettaglio di OPPO, ampliando così l’opportunità per un numero ancora maggiore di consumatori italiani di acquistare uno smartphone OnePlus. Questa decisione si inserisce nella strategia locale per sfruttare le potenzialità di entrambi i marchi e consolidare le risorse, offrendo un valore aggiunto ai consumatori.

OnePlus 12R

Per la prima volta fuori dai confini della Cina, OnePlus 12R rappresenta la soluzione per chi desidera un dispositivo particolarmente curato e potente, ma con un occhio rivolto al prezzo di vendita.

Per contenere i costi, OnePlus ha inserito all’interno della scocca il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, supportato da massimo 16GB di RAM LPDDR5X e da una memoria interna UFS 4.0 da 256GB. Le temperature vengono tenute a bada da un nuovo sistema di dissipazione, chiamato Cryo-Velocity Cooling System, costituito da due camere di vapore, di dimensioni diverse; quella più piccola preleva il calore dalla fonte, come il chipset, e lo distribuisce lungo la superficie interna del dispositivo, pronto per essere prelevato da quella più grande, distribuendolo in maniera ottimale lungo il device e consentendo, difatti, l’abbassamento del calore durante le sessioni di utilizzo più intenso.

Interessante anche il modulo fotografico posteriore, costituito da un sensore Sony IMX890 da 50 megapixel, da una camera ultra-wide da 8MP (FOV di 112°) e da un sensore macro da 2 MP. La fotocamera frontale è da 16MP.

Scheda tecnica completa di OnePlus 12R:

Display: AMOLED 3D 6,78″ 2780×1264, 450ppi, refresh rate 1-120Hz, 4.500nit max, DCI-P3 100%, AOD, PWM 2.160Hz, schermo-scocca 94,2%, Dolby Vision, protezione occhi, Corning Gorilla Glass Victus 2

AMOLED 3D 6,78″ 2780×1264, 450ppi, refresh rate 1-120Hz, 4.500nit max, DCI-P3 100%, AOD, PWM 2.160Hz, schermo-scocca 94,2%, Dolby Vision, protezione occhi, Corning Gorilla Glass Victus 2 SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Memoria: 12/16GB di RAM LPDDR5X 256GB/512GB/1TB interna UFS 4.0

Connettività: 5G dual SIM, WiFI 7, Bluetooth 5.3 LE, NFC, IR, GPS

5G dual SIM, WiFI 7, Bluetooth 5.3 LE, NFC, IR, GPS OS: ColorOS 14.0 basato su Android 14

ColorOS 14.0 basato su Android 14 Comparto audio: 2x speaker, 2x microfoni, Dolby Atmos

2x speaker, 2x microfoni, Dolby Atmos Fotocamere: anteriore: 16MP S5K3P9, f/2,4 posteriori: 50MP principale, OIS, f/1,8, AF, 24mm eq. 8MP ultra grandangolare, f/2,2, 16mm eq. 2MP macro, f/2,4, 22mm eq. zoom digitale 20x, video fino 4K a 60/30fps

Batteria: doppia cella da 5.500mAh, ricarica 100W

doppia cella da 5.500mAh, ricarica 100W Dimensioni e Peso: 163,3×75,3×8,8mm per 207g

OnePlus 12R sarà disponibile al prezzo di 699 euro su OnePlus.com, OPPO Store e nei principali rivenditori di telefonia.

