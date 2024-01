OnePlus ha recentemente annunciato un pacchetto esclusivo di pre-ordini per tutti coloro che desiderano acquistare il nuovo OnePlus 12.

Questa offerta risulta essere riservata unicamente agli utenti che effettueranno il preordine del nuovo OnePlus 12, nella sua versione 16+256 GB, attraverso OnePlus.com nel periodo compreso tra il 23 e il 25 gennaio. Entro le 48 ore successive al lancio globale del dispositivo o fino a esaurimento delle 1000 unità disponibili, i fortunati acquirenti riceveranno in regalo un paio di cuffie over-ear Bang & Olufsen Beocom Portal, il compagno ideale per attività lavorative o per appassionanti sessioni di gioco in movimento. Queste cuffie rappresentano un’edizione speciale incisa con il logo distintivo di OnePlus.

OnePlus 12 – Scheda tecnica

Dimensioni di 164,3 x 75,8 x 9,15 mm per un peso di 220 grammi

certificazione IP65

Display AMOLED (BOE)LTPO a 10 bit da 6,82″ 2K+ (3.216 x 1.440 pixel) con densitàdi 510 PPI, refresh rate a 120 Hz , luminositàfino a 4.500 nit, PWM Dimming 2.160 Hz e Gorilla Glass (?)

(BOE)LTPO a 10 bit da (3.216 x 1.440 pixel) con densitàdi 510 PPI, refresh rate a , luminositàfino a 4.500 nit, PWM Dimming 2.160 Hz e Gorilla Glass (?) Lettore d’impronte ottico nel display

Raffreddamentoal liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,3 GHz X4 + 2 x 3,2 GHz A720 + 2 x 3,0 GHz A720 + 3 x 2,3 GHz A520)

GPUAdreno 750

12/16/24 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di ROM UFS 4.0 non espandibile

di ROM UFS 4.0 non espandibile Batteria da 5.400 mAh con ricarica rapida da 100W e wireless da 50W (anche inversa 10W)

con ricarica rapida da e wireless da (anche inversa 10W) Supporto Dual SIM 5G SA+NSA, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou, USB Type-C 3.2, sensore IR

Tripla fotocamera da 50 + 48 + 64 MP f/1.6-2.2-2.6 con sensore Sony LYTIA LYT-808 e OIS, ultra-grandangolare IMX581 e teleobiettivo a periscopio 3x OV64B con OIS

f/1.6-2.2-2.6 con sensore Sony LYTIA LYT-808 e OIS, ultra-grandangolare IMX581 e teleobiettivo a periscopio 3x OV64B con OIS Selfie camera da 32 MP (f/2.45)

(f/2.45) Sistema operativoAndroid 14con ColorOS 14 (China) / OxygenOS 14 (Global)

Questo bundle segna la seconda collaborazione tra OnePlus e Bang & Olufsen, celebrando in maniera significativa il lancio del OnePlus 12.

Celina Shi, CMO di OnePlus Europa, ha dichiarato:

“In OnePlus, la nostra missione è consentire alla nostra community di vivere la miglior vita digitale possibile. Con uno schermo progettato per offrire un’esperienza incredibilmente fluida, OnePlus 12 offre immagini senza eguali. La collaborazione con B&O riflette il nostro impegno condiviso per la qualità e il design, e il loro audio straordinario si sposa perfettamente con il nostro dispositivo.”

In aggiunta, gli utenti avranno la possibilità di iscriversi su OnePlus.com per ricevere aggiornamenti esclusivi e partecipare a un Bonus Drop che potrebbe consentire loro di ottenere gadget speciali o buoni sconto.

Come riscattare l’auricolare B&O

Per riscattare il regalo, coloro che acquisteranno il OnePlus 12 nella versione da 16GB+256GB di RAM su OnePlus.com o tramite l’app OnePlus Store tra il 23 e il 25 gennaio potranno scegliere un regalo gratuito tra le seguenti opzioni: un paio di Cuffie Bang & Olufsen Beocom Portal, un paio di cuffie OnePlus Buds Pro 2 o una cover per OnePlus 12.

Durante il processo di ordine, ai partecipanti verrà chiesto di selezionare un ‘regalo gratuito’ da aggiungere al loro carrello. OnePlus 12 e il regalo potranno essere spediti separatamente, e l’offerta sarà assegnata in base all’ordine di richiesta.

