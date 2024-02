OnePlus 12R è finalmente disponibile alla vendita a partire da oggi 13 Febbraio. Questo modello è il primo dispositivo della serie R di OnePlus disponibile a livello globale offre prestazioni di altissimo livello, un display straordinario e la miglior batteria prodotta da OnePlus.

Il dispositivo è disponibile in due colorazioni– Cool Blue, ispirata alle auto sportive e ai laghi ghiacciati, eIron Gray,dal design sofisticato grazie alla sua finitura opaca.

OnePlus 12R utilizza un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 potenziato dal Trinity Engine proprietario e dotato di 16 GB di RAM LPDDR5X e una capacità di archiviazione UFS di 256 GB, il OnePlus 12R può mantenere le applicazioni prontamente disponibili in background per 72 ore.

Grazie al sistema di raffreddamento Dual Cryo-velocity VC, leader nel settore, il OnePlus 12R è in grado di mantenere le sue prestazioni più a lungo, grazie anche a una batteria di lunga durata da 5.500 mAh, la migliore mai prodotta da OnePlus, che permette, inoltre, di far passare OnePlus 12R dall’1% al 100% in soli 26 minuti, grazie alla ricarica SuperVOOC endurance edition da 100W.

Il OnePlus 12R è inoltre dotato di schermo AMOLED ProXDR 1.5k 120Hz con una luminosità di picco di ben 4.500 nit, oltre a un’impareggiabile precisione del tocco e alla più recente tecnologia LTPO 4.0 a frequenza di aggiornamento variabile. Il display utilizza il dimming PWM a 2.160 Hz quando la luminosità è inferiore a 70 nit, per fornire un elevato comfort visivo.

Il display di OnePlus 12R vanta anche la speciale tecnologia Aqua-touch per una precisione del tocco senza precedenti. Aqua Touch è in grado di rilevare dita bagnate e gocce d’acqua sullo schermo, adattandosi di conseguenza e mitigando notevolmente gli inconvenienti legati alle mani sudate e agli errori di tocco sia durante sessioni di gioco intense che nell’uso quotidiano.

Infine, OnePlus 12R è dotato di una fotocamera principale con sensore Sony IMX890 e dello stesso algoritmo HDR Advanced Tone Mapping Control presente in OnePlus 12, per un HDR straordinario, ombre e luci fenomenali.

Disponibilità

OnePlus 12R sarà disponibile all’acquisto su OnePlus.com, OPPO Store e nei principali rivenditori di telefonia.

