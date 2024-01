OnePlus, ha oggi svelato gli attesissimi OnePlus Buds 3. L’uscita sul mercato di questi auricolari, programmata per il 23 gennaio, promette di ridefinire gli standard dell’esperienza audio per gli appassionati in Europa, India e Nord America.

Fedeli alla filosofia “Never Settle” di OnePlus, le cuffie OnePlus Buds 3 incarnano l’impegno del marchio verso una qualità audio superiore e un’esperienza utente intelligente. Il marchio le ha certificate come “Harmony Unfiltered”, unendo in modo fluido un suono di altissima qualità a un’interfaccia utente rapida ed efficiente. Il risultato è un’esperienza audio wireless che rispecchia l’etica distintiva di OnePlus.

Gli OnePlus Buds 3 stanno per stabilire nuovi standard di eccellenza audio grazie a un design coassiale all’avanguardia e l’integrazione di driver dinamici doppi. Il woofer da 10,4 mm e il tweeter da 6 mm lavorano sinergicamente per produrre una vasta gamma di frequenze, da 15 Hz a 40 kHz. Ciò garantisce bassi potenti, acuti nitidi e voci profondamente risonanti. Oltre alla straordinaria qualità del suono, i Buds 3 sono dotati di una tecnologia avanzata di cancellazione del rumore, offrendo fino a 49 dB di riduzione e creando un’oasi di tranquillità per chi desidera godersi la musica senza disturbi.

Il design contemporaneo ed elegante degli auricolari OnePlus Buds 3 cerca l’equilibrio ottimale tra comfort ed estetica. Disponibili nelle esclusive colorazioni Splendid Blue e Metallic Gray, questi auricolari rappresentano la fusione ideale tra estetica classica e moderna, con un approccio ergonomico che offre un’esperienza utente straordinaria. La qualità della lega di alluminio conferisce una finitura metallica delicata, trasmettendo un senso di lusso e raffinatezza.

Coerenti con l’impegno di OnePlus verso dispositivi eleganti e confortevoli, le cuffie Buds 3 pesano solo 4,8 g ciascuna, grazie al rivestimento metallico e alla finitura opaca. Testate per adattarsi a diverse forme di orecchie, offrono comfort e stabilità, garantendo un’esperienza di ascolto priva di impedimenti. Il design introduce anche un innovativo e intuitivo controllo touch scorrevole, permettendo agli utenti di gestire con precisione le impostazioni del volume senza dover estrarre il telefono. Scorrendo il dito su o giù sul gambo dell’auricolare, gli utenti possono godere di un’esperienza audio fluida e scorrevole.

