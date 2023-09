OnePlus lancia oggi in Europa le nuove cuffie true wireless Buds Pro 2R. Disponibili da subito in preordine su OnePlus.com e in arrivo il 25 settembre, questo nuovo modello rende accessibile a tutti l’esperienza audio premium di OnePlus, ad un prezzo lancio di soli 149 euro.

Le Buds Pro 2R presentano feature e hardware di alto livello mutuati dalle sorelle maggiori Buds Pro 2, come i doppi driver da 11 e 6 mm e l’avanzato sistema di cancellazione attiva del rumore fino a 48dB. Il tutto racchiuso in un design elegante, nella colorazione bianca intensa Misty White.

In più, le Buds Pro 2R offrono la stessa resistenza ad acqua e polvere IP55 del modello Pro 2, ricarica rapida via cavo e un’incredibile autonomia fino a 36 ore, per essere il compagno ideale dentro e fuori casa. Immancabile il supporto alle tecnologie più recenti, con Bluetooth 5.3 e codec audio LHDC 4.0.

Per chi effettua da subito il preordine sono previsti 20 euro di sconto: un’occasione da non perdere per portarsi a casa il meglio dell’audio firmato OnePlus a un prezzo decisamente vantaggioso. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito OnePlus.com.

