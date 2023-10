Dopo parecchie anticipazioni finalmente OnePlus annuncia oggi l’arrivo del suo primo smartphone pieghevole: OnePlus Open. Questo dispositivo, promette di rivoluzionare il mercato dei dispositivi pieghevoli grazie alle sue specifiche di alta qualità da vero top gamma.

OnePlus ha unito la sua tradizionale esperienza veloce e fluida a una fotocamera Hasselblad, il tutto in un design pieghevole estremamente portatile e dall’elegante modernità.

Il presidente e COO di OnePlus, Kinder Liu, ha dichiarato:

“La parola ‘Open’ non rappresenta solo il nuovo fattore di forma pieghevole, ma anche la nostra apertura nell’esplorare nuove possibilità rese possibili da soluzioni tecnologiche all’avanguardia presenti sul mercato. OnePlus Open offre hardware senza eguali, innovative funzionalità software e servizi costruiti appositamente, continuando a rispecchiare la filosofia ‘Never Settle’ di OnePlus. Con il lancio di OnePlus Open, siamo entusiasti di portare un’esperienza di flagship pieghevole senza compromessi agli utenti di tutto il mondo. Il OnePlus Open sarà un vero flagship destinato a rivoluzionare il mercato dei dispositivi pieghevoli.”

Specifiche tecniche One Plus Open:

OnePlus Open OS (al lancio) Android 13 con Oxygen OS 13.2 Processore Snapdragon 8 Gen 2 (4-nm)

GPU Adreno 740

RAM 16 GB LPDDR5X con RAM-Vita Storage 512 GB UFS 4.0

Non espandibili Display esterno 6,31″ Super Fluid AMOLED LTPO 3.0

2484×1116 pixel (20:9 431 ppi)

10-120Hz DCI-P3

Ceramic Guard

Supporto Always-on display Display interno 7,82″ Flexi-fluid AMOLED LTPO 3.0

2440×2268 pixel (10758:1 426 ppi)

1-120Hz DCI-P3

Ultra Thin Glass

Supporto Always-on display Fotocamere posteriori Wide: 48MP (f/1.7) Pixel Stacked OIS

Ultra wide: 48MP (f/2.2) 114°

Zoom 3x: 64 MP (f/2.6) – 70mm OIS



Video 4K @60fps

Video Dolby Vision HDR 4K @30fps Fotocamere frontali Esterna: 20 MP, f/2.2 EIS

Interna: 32 MP, f/2.4 EIS Connessioni 5G / 4G LTE-A

Wi-Fi 6e / 7

Bluetooth 5.3

NFC

USB Type-C

NO jack audio 3.5mm

Sicurezza Sensore d’impronte laterale Batteria 4805 mAh

Ricarica SUPERVOOC 67W Dimensioni Aperto: 153,4 x 143,1 x 5,9 mm

Piegato: 153,4 x 73,3 x 11,9 mm Peso 239 grammi

Resistente e Compatto

OnePlus Open segue la filosofia di design minimalista di OnePlus ed è disponibile nella caratteristica colorazione Emerald Dusk. Il retro del dispositivo è realizzato in vetro opacizzato che brilla in condizioni di illuminazione ideali, offrendo un elegante gradiente di luce e ombre da diverse angolazioni grazie a microsfere sulla superficie.

Il OnePlus Open è estremamente leggero e compatto, pesa solamente 245 grammi e ha uno spessore di 5,8 mm quando aperto, combinando l’esperienza pratica di uno smartphone a schermo singolo con quella di un tablet Pro, senza aggiungere ingombro.

Il OnePlus Open è equipaggiato con Snapdragon 8 Gen 2, con 16GB di RAM e 512GB di memoria interna UFS 4.0. La batteria da 4.805 mAh supporta la ricarica SUPERVOOC da 67W. Il dispositivo offre connettività “Dual 5G” e il supporto per il Wi-Fi 7.

Nonostante la sua forma ultracompatta, la durabilità è garantita. Grazie a una selezione di materiali di alta qualità e a un design meccanico altamente efficiente, OnePlus Open resta incredibilmente robusto. Il dispositivo è stato certificato per la resistenza della cerniera dall’istituto di certificazione internazionale TÜV Rheinland, con oltre 1.000.000 di piegature di prova, equivalente a oltre 100 piegature al giorno per più di 10 anni.

Hasselblad Camera per la Fotografia Professionale

OnePlus Open offre un comparto fotografico completo con una fotocamera principale da 48MP, una fotocamera periscopica da 64MP con zoom senza perdita di 6x, e una fotocamera grandangolare da 48MP, oltre a due fotocamere selfie. Il dispositivo è il primo a debuttare con la nuova serie di sensori d’immagine Sony LYT-T808, offrendo immagini luminose e nitide, con una notevole riduzione della sovraesposizione.

Il dispositivo supporta varie lunghezze focali, da 0,6X a 10X, offrendo opzioni per zoom ottico e zoom in-sensor senza perdita. La partnership con Hasselblad ha permesso di migliorare l’Hasselblad Portrait Mode e garantire un’esperienza fotografica eccezionale.

Il OnePlus Open è dotato di due display AMOLED ProXDR da 2K e 120Hz, offrendo un eccellente schermo di copertura e un ampio display principale da 7,82″. Il dispositivo supporta la riproduzione video Dolby Vision per un’esperienza di intrattenimento coinvolgente. La qualità audio è garantita grazie ai tripli altoparlanti spaziali e all’audio Dolby Atmos.

L’interfaccia utente è ovviamente la OxygenOS in versione 13.2 al lancio e le operazioni multi-finestra sono state semplificate e offrono un’efficienza migliorata per un’esperienza utente fluida.

Prezzo e disponibilità

OnePlus Open sarà il dispositivo OnePlus con il maggior numero di vendite del 2023, come dimostrato dalla vendita esaurita delle prime scorte in preordine in soli tre giorni in tutta Europa. Ricordiamo che questo smartphone è il gemello di OPPO Find N3 presentato sempre oggi in Cina ma che tuttavia sarà destinato al mercato asiatico a differenza di OP Open.

Disponibile nella colorazione Emerald Dusk, OnePlus Open ha un prezzo a partire da €1.849. I piani di garanzia e i programmi di assistenza post-vendita sono soggetti a termini e condizioni specifici per la regione di acquisto*.

Promo lancio

I primi clienti di OnePlus Open possono usufruire dei seguenti premi:

Offerta pre-ordine (disponibile dal 19.10 al 26.10):

OnePlus Buds Pro 2 in omaggio (valore 179EUR)

10% di sconto per gli studenti

Offerta “paga in 3” (disponibile in UK, ES, FR, IT, IE)

Offerta di vendita aperta (disponibile dal 27.10 al 30.11):

OnePlus Pro 2R in omaggio (valore 149EUR)

Sconto del 10% per gli studenti

Offerta “paga in 3” (disponibile in UK, ES, FR, IT, IE)

Chiunque acquisterà OnePlus Open sarà anche premiato con i seguenti sconti su altri prodotti OnePlus (disponibili fino al 30.11):

10% di sconto per OnePlus Pad 30% di sconto per OnePlus Buds Pro 2 30% di sconto per OnePlus Nord Buds 2 30% ulteriore per OnePlus Buds 2R

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!