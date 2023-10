Oppo ha ufficialmente presentato oggi l’Oppo Find N3 in un evento speciale tenutosi in Cina. Il nuovo modello è l’erede dell’ OPPO Find N2 che è stato lanciato l’anno scorso insieme alla versione Flip N2 ( qui la nostra recensione ).

L’Oppo Find N3 sarà disponibile inizialmente solo nel mercato asiatico, mentre in Italia arriverà probabilmente sotto forma di OnePlus Open 5G, un dispositivo pieghevole che condivide le caratteristiche estetiche e tecniche con il modello di Oppo e che sarà presentato proprio oggi pomeriggio.

Il dispositivo si posiziona chiaramente nella fascia alta del mercato ed è facilmente riconoscibile grazie al suo ampio modulo circolare sul retro, che ospita tre fotocamere da 48+64+48MP sviluppate in collaborazione con Hasselblad. Sono disponibili due varianti: una con retro in vetro e una in pelle. Entrambe vantano un display esterno OLED da 6,31 pollici e un display interno flessibile OLED da 7,82 pollici. Questa rappresenta una notevole differenza rispetto ai 5,54 pollici e 7,1 pollici dei display, sia interno che esterno, del modello Find N2.

SCHEDA TECNICA

Display: interno: OLED 7,82″ 2440×2268, 426ppi, 1.400nit, picco 2.800nit, refresh rate 1-120Hz, campionamento touch fino 240Hz, copertura vetro UTG esterno: OLED 6,31″ 2484×1116, 431ppi, 1.400nit, picco 2.800nit, refresh rate fino 120Hz, campionamento touch fino 240Hz, vetro super ceramico

Chipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 memoria: 12/16GB di RAM LPDDR5X + 512GB/1TB interna UFS 4.0

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Connettività: 5G dual SIM, WiFi 7, Bluetooth 5.3, USB-C, NFC, GPS

5G dual SIM, WiFi 7, Bluetooth 5.3, USB-C, NFC, GPS OS: ColorOS 13.2

ColorOS 13.2 Fotocamere: esterna anteriore: 32MP, f/2,4, 22mm eq. interna: 20MP, f/2,2, 20mm eq. posteriori: 48MP principale, f/1,7, 24mm eq., AF, OIS, 1/1,43″ 64MP tele, f/2,6, 70mm eq., AF, 1/2″, zoom ottico 3x 48MP ultra grandangolare, f/2,2, FOV 114°, OIS, 14mm eq., 1/2″, AF, macro 3,5cm

Batteria: 4.805mAh, ricarica 67W

4.805mAh, ricarica 67W Peso:versione in vetro: 245g versione in pelle: 239g

Le dimensioni del dispositivo cambiano notevolmente tra le due generazioni. Il nuovo modello è più alto e largo ma notevolmente più sottile, misurando 5,8-5,9 mm quando è aperto (rispetto ai 7,4 mm del predecessore) e 11,7 mm quando è chiuso (rispetto ai 14,6 mm).

Sotto la scocca, l’Oppo Find N3 ospita il processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, fino a 16 GB di RAM LPDDR5X e fino a 1 TB di memoria interna UFS 4.0. La batteria da 4.805 mAh può essere ricaricata rapidamente a 67W. Queste stesse caratteristiche saranno presenti anche sul OnePlus Open, il primo dispositivo pieghevole di OnePlus, la cui presentazione è attesa nel pomeriggio.

Per quanto riguarda il prezzo, la versione con 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna dell’Oppo Find N3 avrà un costo di 2.399 dollari di Singapore, pari a circa 1.656 euro ma probabilmente non lo vedremo mai in Europa.

