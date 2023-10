OnePlus si prepara al lancio del suo primo smartphone pieghevole, OnePlus Open, programmato per il 19 ottobre. L’azienda si impegna a fornire un’esperienza d’uso più veloce, fluida e pratica, ridefinendo gli standard degli smartphone di punta del 2023. Anche se molte informazioni sono già trapelate grazie ai leak provenienti dal mercato Asiatico, vediamo meglio alcuni punti che contraddistingueranno questo smartphone pieghevole.

Compatto e Leggero

Per creare uno smartphone pieghevole leggero e compatto, OnePlus ha concentrato sforzi considerevoli nella progettazione meccanica, nella selezione dei materiali e nei componenti del telefono. L’obiettivo era chiaro: creare un dispositivo pieghevole che si equipari alle prestazioni di uno smartphone tradizionale con display singolo.

L’innovazione più significativa risiede nella cerniera: OnePlus Open presenta una cerniera migliorata a forma di “goccia d’acqua,” il risultato di ricerche e test approfonditi. Questo design ha ridotto in modo considerevole il numero di componenti richiesti, portandolo a soli 69 pezzi, rispetto ai circa 100 comunemente utilizzati nei dispositivi pieghevoli tradizionali. Ciò non solo riduce il peso della cerniera ma anche il peso totale del dispositivo.

La scelta dei componenti è stata altrettanto cruciale per le prestazioni di OnePlus Open. Il rivoluzionario sensore d’immagine Sony, il LYTIA-T808, è il fiore all’occhiello della serie di sensori LTYIA dell’azienda. Questo sensore, adottato per la prima volta su uno smartphone pieghevole, presenta la tecnologia “Dual-layer Transistor Pixel” (nota anche come “Pixel Stacked”). Questa innovazione ha permesso di raddoppiare l’assorbimento e la ritenzione della luce, nonostante le dimensioni relativamente ridotte del sensore.

Per ridurre ulteriormente le dimensioni e il peso, OnePlus ha impiegato materiali avanzati, tra cui una lega di titanio e fibra di carbonio rinforzata. Questi materiali offrono maggiore resistenza rispetto all’acciaio inossidabile 316L utilizzato comunemente negli smartphone pieghevoli attuali, pur rimanendo notevolmente più leggeri.

Piega Impercettibile

La piega dello schermo è spesso considerata un difetto negli smartphone pieghevoli, ma OnePlus Open offre un’esperienza da tablet Pro con una piega praticamente impercettibile. Ciò è reso possibile grazie a un attento bilanciamento della pressione sulla piega millimetrica del display principale. La cerniera Flexion svolge un ruolo chiave in questo processo, permettendo di piegare lo schermo in modo piatto, eliminando la percezione di uno spazio tra i due lati senza aggiungere spessore al dispositivo piegato.

Il celebre Alert Slider di OnePlus si adatta perfettamente alla forma compatta dello smartphone pieghevole, mantenendo le sue funzionalità iconiche. Il pulsante Alert Slider è stato ottimizzato nelle dimensioni esterne e nella posizione per garantire un’esperienza d’uso confortevole a una mano, mentre all’interno del telefono sono state apportate modifiche per ridurre lo spazio occupato. Non resta che attendere il 19 Ottobre, inoltre vi ricordiamo che sul sito ufficiale One Plus è possibile seguire l’evento e provare a vincere uno dei nuovi One Plus Open.

