OnePlus ha annunciato oggi che il suo nuovo sistema operativo, OxygenOS 14, verrà lanciato in tutto il mondo il 25 settembre 2023. OxygenOS 14 rappresenterà uno dei primi sistemi operativi basati su Android 14 e introdurrà una serie di funzionalità pensate per migliorare l’esperienza degli utenti.

“Presso OnePlus, ci impegniamo a fornire ai nostri clienti un sistema OxygenOS veloce, fluido e affidabile,” ha dichiarato Kinder Liu, il Presidente e COO di OnePlus. “Grazie alle ultime innovazioni sviluppate da OnePlus, OxygenOS 14 sarà il nostro prodotto software più intelligente e intuitivo di sempre.”

Trinity Engine: il segreto di un’esperienza veloce e fluida

OnePlus ha da sempre puntato a offrire ai suoi utenti un’esperienza veloce e fluida, e con OxygenOS 14, questa esperienza sarà ulteriormente migliorata per diventare ancora più intuitiva e priva di intoppi.

Per raggiungere questo obiettivo, OnePlus introduce OxygenOS 14 una nuova piattaforma proprietaria chiamata Trinity Engine. Grazie a una maggiore integrazione tra hardware e software, Trinity Engine ottimizza i dispositivi OnePlus in termini di efficienza energetica, consentendo una maggiore capacità di multitasking e garantendo un’esperienza sempre veloce e fluida. Questo sistema comprende sei innovative tecnologie, tra cui CPU Vitalization, RAM Vitalization, ROM Vitalization, HyperBoost, HyperTouch e HyperRendering. Combinandole insieme, assicurano l’esperienza tipica dei dispositivi OnePlus in scenari come il multitasking, il gaming e un utilizzo prolungato del dispositivo.

Con il lancio di OxygenOS 14, OnePlus continua a sfidare i propri limiti, abbracciando il cambiamento e offrendo straordinarie esperienze software che soddisfano la propria community.

