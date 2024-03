Dalla partnership tra OnePlus e HoYoverse, è emerso oggi il OnePlus 12R Genshin Impact Edition, un gioiello frutto di questa collaborazione. Questo smartphone in edizione speciale è una delizia per gli appassionati del gioco Genshin Impact, offrendo un’esperienza di gioco senza precedenti grazie alla sua tecnologia all’avanguardia e al design unico ispirato al personaggio Keqing. Oltre al design distintivo, la personalizzazione si estende al sistema operativo completamente customizzato, alla confezione regalo da collezione e all’esperienza di gioco aggiornata, posizionandolo come lo smartphone Genshin Impact più personalizzato mai offerto sul mercato.

Kinder Liu, Presidente e COO di OnePlus, ha enfatizzato l’importanza di questa collaborazione, dichiarando:

“La nostra partnership con HoYoverse ha dato vita al OnePlus 12R Genshin Impact Edition, portandolo a un livello superiore. Non stiamo semplicemente presentando uno smartphone, ma stiamo aprendo le porte verso un vasto universo di gioco, senza compromettere né la grafica né le prestazioni. Abbiamo veramente spinto i nostri limiti per garantire che i giocatori possano godere di un’esperienza di gioco fluida e di alta qualità anche nelle sessioni di gaming più impegnative. Siamo sicuri che i giocatori percepiranno la differenza nell’utilizzo di questa edizione personalizzata.”

Esperienza Visiva Immersiva e Grafica di Gioco Senza Paragoni

Il OnePlus 12R Genshin Impact Edition si distingue per la sua tecnologia HyperRendering, integrata nella nuova piattaforma di performance proprietaria di OnePlus, il Trinity Engine. Questa innovazione ottimizza la GPU e il display, garantendo effetti di illuminazione realistici e una grafica HDR mozzafiato. Il telefono vanta uno schermo ProXDR da 1,5K e 1-120Hz, con tecnologia LTPO di quarta generazione, che supporta una modulazione PWM fino a 2.160Hz e una luminosità dello schermo fino a 4.500 nit, offrendo un’esperienza visiva eccezionale. Il vetro Corning Gorilla Glass Victus 2 garantisce massima protezione, mentre il supporto per Dolby Vision, HDR10+ e la certificazione TÜV Rheinland Low-Blue-Light Eye Protection assicurano una visione ottimale e una protezione per gli occhi.

Esperienza di Gioco Veloce e Scorrevole in Qualsiasi Momento

Il OnePlus 12R Genshin Impact Edition è stato attentamente ottimizzato per offrire un’esperienza di gioco senza precedenti. Grazie alla tecnologia HyperBoost e al tuning personalizzato del Trinity Engine, i tempi di caricamento dei giochi sono accelerati, riducendo al minimo i tempi di attesa. La tecnologia HyperTouch, inoltre, aumenta il tasso di risposta al tocco fino a 1000Hz, riducendo drasticamente la latenza e migliorando la reattività del dispositivo. Grazie all’acceleratore di prestazioni della memoria RAM-Vita, il telefono risolve efficacemente i problemi di memoria, ottimizzando i tempi di avvio e di commutazione delle app. Test effettuati dal OnePlus Lab dimostrano che il telefono può mantenere l’app di gioco Genshin Impact e fino a sei app in background in esecuzione per 72 ore senza problemi.

Il OnePlus 12R Genshin Impact Edition unisce un hardware potente a tecnologie all’avanguardia per offrire esperienze di gioco immersive, prolungate e senza interruzioni. Con una batteria da 5.500mAh e ricarica rapida SUPERVOOC da 100W, il telefono garantisce lunga durata e ore extra di autonomia in pochi minuti. La tecnologia CPU-Vita del Trinity Engine permette al telefono di riconoscere ogni scenario di gioco in Genshin Impact e di regolare automaticamente le prestazioni della CPU per un equilibrio ottimale tra prestazioni elevate e basso consumo energetico. Inoltre, il nuovo Sistema di Raffreddamento a Criovelocity assicura un’efficienza migliorata nella dissipazione del calore, mantenendo il gioco stabile, veloce e reattivo in ogni momento.

Prezzo e Disponibilità

Il OnePlus 12R Genshin Impact Edition sarà disponibile per l’acquisto in India, Europa e Nord America tramite OnePlus.com, con preordini che inizieranno il 28 febbraio 2024. Il dispositivo avrà un prezzo a partire da €749,00. I preordini tramite OnePlus.com riceveranno uno sconto esclusivo di €50, oltre a una custodia extra per il dispositivo. Gli studenti riceveranno ulteriori sconti del 10%.

