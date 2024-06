ONYX International ha annunciato il lancio della nuova serie BOOX Go. Progettata per offrire un’esperienza di lettura e note-taking eccezionale sia in movimento che a casa, la serie GO punta a migliorare l’esperienza dell’utente con un design elegante e funzionalità avanzate. Questo consente agli utenti di aumentare la produttività e consumare contenuti in modo più piacevole.

La serie BOOX Go debutta con due nuovi dispositivi: il BOOX Go Color 7 e il BOOX Go 10.3: entrambi i dispositivi presentano un design minimalista e un’interfaccia rinnovata.

BOOX Go Color 7: Lettura a Colori in Movimento

Il BOOX Go Color 7 è un lettore di e-book portatile che offre un’esperienza di lettura coinvolgente ovunque. Dotato di uno schermo a colori Kaleido 3 ad alta definizione e della tecnologia di aggiornamento esclusiva di BOOX, questo dispositivo rende la lettura vivida e immersiva.

Con sistema operativo Android 12, il Go Color 7 offre accesso a una vasta gamma di app tramite il Google Play Store integrato. Dispone di 4GB di RAM e 64GB di memoria interna, espandibili tramite slot per schede microSD, permettendo di ospitare un’ampia libreria di e-book.

Altre caratteristiche includono la rotazione automatica dello schermo per una lettura comoda in qualsiasi orientamento e tasti fisici per il cambio pagina. Con una batteria da 2300mAh e un design resistente all’acqua, il Go Color 7 è ideale per chi ama leggere ovunque, anche al mare.

BOOX Go 10.3: Il BOOX più Sottile di Sempre

Il BOOX Go 10.3 è un tablet ultraleggero pensato per le menti creative. Dotato di uno schermo E Ink Carta 1200 ad alta definizione da 10,3 pollici con 300ppi, offre una chiarezza cristallina che rende testo e immagini nitidi anche alla luce diretta del sole.

Con un design sottile e leggero di soli 4,6mm di spessore, è facile da trasportare ovunque. L’interfaccia utente intuitiva e funzionale consente agli utenti di esprimere la propria creatività con una varietà di strumenti e opzioni di condivisione.

Equipaggiato con un processore octa-core da 2.4GHz e 4GB di RAM, il Go 10.3 garantisce prestazioni elevate e un’esperienza di lettura fluida. Con Android 12 preinstallato e accesso al Google Play Store, gli utenti possono scegliere le app che meglio si adattano alle loro esigenze.

Disponibilità e prezzi

La nuova serie BOOX Go è disponibile a partire da oggi su Amazon e sullo shop ufficiale dell’azienda euroshop.boox.com. Il prezzo consigliato al pubblico di BOOX Go Color 7 è di €279,99, mentre quello di BOOX Go 10.3 è di €419,99.

Solo sul sito ufficiale sarà possibile acquistare degli esclusivi bundle che comprendono una custodia magnetica in omaggio con entrambi i modelli, e un kit di punte di ricambio per la penna con il BOOX Go 10.3.

