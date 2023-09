Nel panorama sempre più competitivo dei browser web, Opera GX si distingue come il compagno perfetto per i gamer, e ora, con l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale Aria, eleva l’esperienza di navigazione a nuove vette. Aria è un’IA integrata nel browser che non solo risponde alle domande degli utenti ma offre anche programmazione, intrattenimento e supporto per la loro avventura nel regno digitale.

Ma Aria è ben più di una semplice IA. Dotata dell’architettura proprietaria Composer di Opera, questa intelligenza artificiale è in grado di elaborare codici in tempo reale e fornire risultati sempre aggiornati, garantendo risposte esaustive alle domande degli utenti di Opera GX. Con questa innovativa funzione, gli utenti Early Bird di Opera GX possono ora interagire direttamente con una cordiale IA basata sul browser che offre l’accesso alle ultime notizie e ai consigli più recenti nel mondo del gaming.

Gli utenti possono rivolgere ad Aria domande di qualsiasi genere, come “È uscito finalmente Starfield?” o “Come posso migliorare le mie prestazioni in Armored Core 6?”. Addirittura, Aria può aiutare gli aspiranti streamer a dare il via alla loro carriera o suggerire il modo più efficace per esprimere il proprio disappunto per un aggiornamento di gioco, senza ricorrere a CAPS LOCK. È possibile anche chiedere a Aria di creare una biografia personalizzata per il proprio personaggio di “Baldur’s Gate” o di fornire dettagli sull’ultimo aggiornamento stagionale di “Diablo IV.”

Per gli appassionati delle scorciatoie da tastiera, Opera GX offre “Aria Command Line,” un nuovo set di comandi che permette di utilizzare la combinazione di tasti ctrl+ / (per Windows) o cmd+ / (per Mac) per visualizzare un overlay e interagire direttamente con Aria. Questa funzione consente di porre domande all’IA e interagire con le risposte fornite direttamente dalla barra laterale del browser, rendendo l’esperienza di navigazione ancora più fluida.

Aria è strettamente collegata alla funzione AI Prompts di Opera, introdotta all’inizio dell’anno. Gli utenti possono evidenziare qualsiasi testo nel browser per ricevere istantaneamente informazioni contestuali e suggerimenti, dando la sensazione di conversare direttamente con il browser.

Ciò che distingue Aria dalle altre soluzioni di IA per browser è la sua totale gestione da parte dell’utente. Gli utenti possono scegliere di attivare Aria aprendo la barra laterale e effettuando l’accesso o creando un account Opera gratuito, se necessario. Aria è ora disponibile in oltre 180 paesi, compresa l’Unione Europea, ed è accessibile da Opera GX su Windows e MacOS. È inoltre disponibile in altri browser Opera per Windows, Mac, Android e iOS.

Per sfruttare appieno Aria, basta selezionare l’opzione “Early Bird” nelle impostazioni. L’utilizzo di Aria in Opera GX è gratuito e richiede solo l’accesso all’account Opera.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!