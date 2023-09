Nel novembre del 2022, OPPO ha svelato il suo smartphone OPPO A1 Pro in Cina, un dispositivo che ha destato notevole interesse tra gli appassionati di tecnologia. Tuttavia, le novità non si fermano qui, poiché di recente è emersa una promettente anticipazione riguardante un prossimo telefono OPPO della serie A con il numero di modello PGJ110. Le immagini di questo misterioso dispositivo sono state rintracciate all’interno del database del sito di certificazione TENAA della Cina, alimentando ulteriormente la curiosità.

Secondo un recente post su Weibo, il noto leaker cinese Digital Chat Station ha gettato nuova luce su questa enigmatica proposta di OPPO, rivelando che il dispositivo debutterà con il nome OPPO A2 Pro. Questa rivelazione è stata accompagnata dalla tanto attesa data di lancio.

Il lancio ufficiale dell’OPPO A2 Pro è previsto per il 15 settembre in Cina, una data che sarà presto confermata direttamente dal brand, secondo quanto anticipato dall’affidabile Digital Chat Station. Tuttavia, ciò che attira maggiormente l’attenzione sono le specifiche tecniche del dispositivo, che sono state parzialmente svelate.

L’OPPO A2 Pro dovrebbe presentarsi con un pannello OLED da 6,7 pollici, caratterizzato da bordi curvi che promettono un’esperienza visiva coinvolgente. La risoluzione Full HD+ e il tasso di aggiornamento di 120Hz offriranno un’immagine nitida e una scorrevolezza senza compromessi. Inoltre, per quanto riguarda la sicurezza, il dispositivo integrerà un sensore di impronte digitali sotto il display, una soluzione sempre apprezzata per la sua comodità e affidabilità.

Al momento, non disponiamo di informazioni dettagliate sul processore che darà vita all’OPPO A2 Pro, ma il leaker ha svelato che il telefono sarà equipaggiato con 12 GB di RAM e una generosa capacità di archiviazione interna da 512 GB. La batteria, da 5.000mAh, promette una buona autonomia, ma le informazioni relative alle capacità di ricarica rapida e alle specifiche delle fotocamere rimangono ancora un mistero.

Inoltre, vale la pena notare che OPPO ha in serbo un evento di lancio in cui sono attesi diversi prodotti, tra cui l’attesissimo OPPO Find N3, il tablet Pad Air 2, gli auricolari TWS Enco X3 e la nuova interfaccia ColorOS 14. Inizialmente, si era ipotizzato che questo evento si sarebbe tenuto a ottobre. Tuttavia, una nota interessante del leaker suggerisce che l’annuncio del Find N3 potrebbe avvenire in concomitanza con l’arrivo del processore Snapdragon 8 Gen 3, previsto anch’esso per ottobre. Di conseguenza, è probabile che l’evento di lancio del Find N3 venga programmato per il medesimo mese, promettendo un periodo molto interessante per gli appassionati di tecnologia e gli affezionati del brand OPPO. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questo avvincente sviluppo nel mondo degli smartphone.

