E’ sempre bello vedere le grandi aziende impegnate nella salvaguardia del nostro pianeta e questa volta è OPPO che arriva in aiuto della fragile barriera Corallina australiana grazie alle sue tecnologie.

Nel caso del corallo, drammaticamente minacciato da decenni di sconsiderato sfruttamento, la conseguenza più frequente è la morte dell’organismo e per questo OPPO vuole porre l’attenzione su questo problema e fare qualcosa di concreto per aiutarlo.

Il CEO di OPPO Australia, Michael Tran, ha affermato:

“Per noi di OPPO è fondamentale realizzare attività concrete e fare ciò che possiamo per garantire un futuro alle meraviglie del nostro pianeta. La Grande barriera corallina è parte dell’identità nazionale di ogni australiano: siamo orgogliosi di essere impegnati in una partnership a lungo termine con una fondazione come la RRF, che ha stabilito i primi centri di cura di corallo del paese”.