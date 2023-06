OPPO è stato premiata ai SEAL Business Sustainability Awards 2023 nella categoria Prodotti Sostenibili per il suo Battery Health Engine. Il premio riconosce le aziende e i leader che si impegnano concretamente per la sostenibilità e sviluppano iniziative innovative che hanno un impatto positivo sull’ambiente. OPPO si unisce ad altre aziende di fama mondiale come General Motors, T-Mobile e Cisco, vincendo il prestigioso riconoscimento internazionale per la sostenibilità.

Elvis Zhou, CMO di OPPO Overseas spiega:

“Siamo onorati di ricevere il SEAL Sustainable Product Award per OPPO Battery Health Engine come riconoscimento dei nostri risultati in termini di innovazione e sostenibilità”, . Attraverso la nostra missione di“Technology for Mankind, Kindness for the World”, ci impegniamo a promuovere la sostenibilità in tutta la nostra organizzazione, mentre lavoriamo per raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2050. Crediamo che tutte le innovazioni debbano avere un impatto positivo sulla vita delle persone e sull’ambiente, e continueremo a guidare lo sviluppo sostenibile mentre ispiriamo i nostri utenti e il settore verso un futuro più green”.

Il battery HEALTH Engine

Il Battery Health Engine è una tecnologia sviluppata da OPPO in tre anni per la salute della batteria che risolve i problemi associati al litio, riducendo la perdita di capacità della batteria nel tempo e prolungandone la durata. Questo contribuisce a ridurre i rifiuti elettronici causati dalle batterie degli smartphone che vengono frequentemente scartate. Basato sul chip di gestione della batteria personalizzato da OPPO, sullo Smart Battery Health Algorithm e sulla Battery Healing Technology, il Battery Health Engine è in grado di mantenere la capacità della batteria degli smartphone OPPO fino all’80% del suo livello originale dopo ben 1.600 cicli di carica-scarica, garantendo una durata effettiva della batteria molto più lunga rispetto agli standard del settore.

Il Battery Health Engine è stato inserito in più di dieci prodotti smartphone OPPO, tra cui la serie OPPO Find X5, dove non solo ha migliorato l’esperienza degli utenti, ma ha anche avuto un impatto sulla società grazie alla sua maggiore sostenibilità. OPPO è stata anche nominata una delle 10 aziende più innovative dell’Asia-Pacifico nel 2023 dall’autorevole media economico Fast Company.

“Ogni azienda ha un ruolo da svolgere per affrontare la crisi climatica. Apprezziamo la leadership e l’innovazione di OPPO nel campo della sostenibilità”, ha dichiaratoMatthew Harney, Founder of SEAL Awards.

La sostenibilità è stata una componente centrale a partire dal design dei prodotti fino alle operazioni commerciali di OPPO, che esplora costantemente nuove innovazioni per un futuro più sostenibile. Al MWC 2023, OPPO ha presentato il nuovissimo Zero-power Tag, un dispositivo di comunicazione che raccoglie energia dall’ambiente e può funzionare senza aver bisogno di batterie. L’azienda adotta inoltre un approccio scientifico ed ecologico a tutta la gestione del ciclo di vita dei prodotti, incluso l’aumento del ciclo di vita dei prodotti attraverso OPPO Battery Health Engine e i servizi di trade-in dei prodotti per ridurre al minimo i rifiuti elettronici.

OPPO sta contribuendo a una riduzione dell’impatto ambientale a tutti i livelli dell’azienda, tra cui gli aggiornamenti per il risparmio energetico negli impianti di produzione e la costruzione di un green data center, OPPO AndesBrain IDC. L’azienda continuerà a esplorare nuovi modi per promuovere la sostenibilità in tutte le sue attività, utilizzando le più recenti tecnologie per fornire tecnologie e prodotti più smart e più rispettosi dell’ambiente ai suoi utenti globali, guidando il settore verso un futuro più sostenibile.

