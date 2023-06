OPPO ha riunito il pubblico mondiale per celebrare assieme al suo global brand ambassador, Kaká, la nascita di un nuovo campione in occasione della finale della UEFA Champions League 2023.

Kaká ha commentato così:

“È stata un’esperienza incredibile tornare a Istanbul insieme a OPPO per assistere all’incoronazione di un nuovo campione in occasione della finale di UEFA Champions League 2023”Ancora una volta, abbiamo assistito a momenti emozionanti sia dentro che fuori dal campo. Insieme a OPPO, non vedo l’ora di ispirare i tifosi di calcio di tutto il mondo a compiere i propri miracoli.”

Kaká si è unito a OPPO a Istanbul per incontrare i fan presso l’OPPO Hospitality Tent e l’OPPO Booth all’Atatürk Olympic Stadium, regalando ai fan esperienze uniche in occasione dell’attesissima finale UEFA Champions League.

Elvis Zhou, CMO di OPPO Overseas ha dichiarato:

“In qualità di partner ufficiale della UEFA Champions League, OPPO si impegna a fornire la migliore esperienza possibile ai tifosi di tutto il mondo.Unendo le forze con Kaká, abbiamo creato un’esperienza senza precedenti che permette ai fan di immergersi completamente nell’emozione della UEFA Champions League e di godersi lo spettacolo sportivo per eccellenza.”

La OPPO Hospitality Tent al Champions Village ha scatenato l’entusiasmo durante l’intensa Finale

L’OPPO Hospitality Tent al Champions Village ha offerto un’esperienza coinvolgente e immersiva agli ospiti selezionati durante la finale della competizione.

Nell’area experience, gli ospiti sono stati invitati a riprodurre momenti di grande ispirazione delle competizioni UEFA Champions League, passate e presenti, con una varietà di oggetti di scena che includevano una replica del trofeo UEFA Champions League, le maglie delle due squadre finaliste e un tabellone digitale ispirato al display esterno interattivo di OPPO Find N2 Flip. L’innovazione tecnologica di OPPO è stata messa in mostra anche attraverso una serie di prodotti interattivi.

Dalle immagini mozzafiato scattate con gli smartphone OPPO e visualizzate sui dispositivi OPPO Pad Air e OPPO Find X6 Pro, agli straordinari auricolari wireless Enco X2 e all’OPPO Watch 3 Pro, gli ospiti hanno potuto toccare con mano le ultime tecnologie di OPPO.

Kaká si è fermato a salutare i fan presso l’Hospitality Tent e ha colto l’occasione per esibirsi partecipando a una sfida di kick-up. Gli ospiti hanno anche avuto la possibilità di vincere un mini-pallone della finale di UEFA Champions League autografato dal leggendario calciatore in un’estrazione fortunata.

“Inspiration Ahead” presso l’OPPO Booth

Prendendo spunto dai tifosi di calcio e dal loro ruolo nel motivare le squadre alla vittoria in ogni partita come un insostituibile “dodicesimo uomo” in campo, OPPO ha anche creato una mostra esperienziale allo Stadio Olimpico Atatürk, dove i tifosi hanno potuto provare l’emozione e l’attesa di essere convocati per la grande partita dalla panchina della squadra.

La mostra esperienziale ha anche offerto ai fan l’opportunità esclusiva di scattare foto con il leggendario Kaká, utilizzando OPPO Find N2 Flip e le eccezionali capacità della fotocamera di OPPO Find X6 Pro. Per rendere ancora più emozionante l’evento, i tifosi hanno ricevuto le maglie e le sciarpe delle due squadre finaliste della UEFA Champions League 2023, Manchester City e Inter, registrando i momenti più avvincenti con gli smartphone OPPO. Le foto sono state stampate e consegnate ai fan per ricordare questo momento indimenticabile.

Prima del calcio d’inizio, Kaká si è anche riunito con il suo vecchio amico Luis García, a distanza di molti anni dopo lo storico “Miracolo di Istanbul”. I due giocatori hanno ricordato il loro fatidico incontro sullo stesso terreno nel 2005 e si sono fotografati con OPPO Find X6 Pro per commemorare la loro reunion e augurare buona fortuna alle due squadre che si contenderanno il titolo di campioni della UEFA Champions League di quest’anno.

Guy-Laurent Epstein, Marketing Director UEFA ha dichiarato:

“Siamo lieti di completare la prima stagione della nostra partnership globale con OPPO, un marchio con cui condividiamo la passione per l’ispirazione e l’innovazione “Sono certo che la nostra collaborazione unirà lo spirito della UEFA Champions League con gli eccezionali prodotti e la tecnologia all’avanguardia di OPPO, regalando ai tifosi esperienze ancora più emozionanti.”

Grazie alle partnership con alcuni dei più prestigiosi eventi sportivi al mondo, OPPO sta mantenendo la sua promessa di regalare esperienze uniche agli appassionati di sport di tutto il mondo. Insieme al global brand ambassador Kaká, ai tifosi di calcio e ai suoi utenti, OPPO ha assistito all’incoronazione di un nuovo campione durante la finale della UEFA Champions League 2023. In qualità di partner globale ufficiale della UEFA Champions League, OPPO continuerà a immortalare e celebrare altri momenti straordinari di questa rinomata competizione, preparandosi al calcio d’inizio della prossima stagione estiva.

