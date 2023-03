Find N2 Flip ha riscosso un buon successo nel suo primo di mese di lancio nel territorio Europeo, e gran parte del suo successo è imputabile alla piega invisibile del display che è resa possibile grazie alla nuova generazione di Flexion Hinge.

La cerniera dei dispositivi pieghevoli è infatti uno dei punti più delicati di tutto lo smartphone e che ne determinano la sua longevità. OPPO HA lavorato molto su questo aspetto a partire da OPPO Find N e quella che troviamo su Flip N2 è la seconda generazione di Flexion Hinge: più resistente, con meno pezzi mobili e più sottile.

Grazie alla nuova e incredibile Flexion Hinge, dalle dimensioni ulteriormente ridotte rispetto alla generazione precedente, OPPO Find N2 Flip segna una nuova era nel segmento degli smartphone flip. Oggi vedremo meglio nel dettaglio come è nata e come funziona la Flexion Hinge 2.

Flexion Hinge di nuova generazione

Invece di puntare a essere il primo sul mercato a lanciare uno smartphone pieghevole, OPPO ha preferito essere paziente, investendo in ricerca e sviluppo, studiando, innovando e persino mostrando esempi dell’incredibile lavoro portato avanti in questo campo.

Il lavoro di ricerca e sviluppo nell’ambito dei display pieghevoli è iniziato nel 2018, cui è seguita nel 2020 la presentazione di OPPO X 2021, uno smartphone rollable che ha fatto presto notizia in tutto il mondo e che ha aperto la strada a una serie di test sui possibili design delle cerniere, i quali sono culminati nel lancio del primo Find N e della prima generazione di Flexion Hinge.

Il motivo che ha spinto OPPO a investire così tanto tempo nel perfezionamento della cerniera è stato dettato dal fatto che quest’ultima, essendo una componente di grandi dimensioni, ha un impatto elevato all’interno di uno smartphone pieghevole. Quando si parla di design di uno smartphone, lo spazio è sempre molto importante, e uno spazio minore significa anche meno spazio per altri componenti, come ad esempio, la batteria. Per quanto riguarda invece OPPO Find N2 Flip, la nuova cerniera dal formato ridotto garantisce che il telefono non debba scendere a compromessi in altre aree.

La struttura della Flexion Hinge di nuova generazione di OPPO, che risale a quasi cinque anni fa, si fonda su solide fondamenta ed è stata perfezionata innumerevoli volte.

Scendendo nel dettaglio, questa nuova cerniera presenta un design più semplice e pulito ed è una soluzione più stabile, poiché dotata di un numero inferiore di componenti. La cerniera migliora anche le funzionalità di base, grazie a un nuovo sistema di camme e di perni, che permettono di mantenere la piega tra i 45° e i 110°.

Anche la scelta dei materiali è stata perfezionata: Find N2 Flip presenta un elemento flessibile in acciaio inossidabile, inciso con precisione e iniettato con un materiale morbido e pieghevole. La lega ad alta resistenza utilizzata nell’industria aeronautica utilizzata per i cuscinetti garantisce una maggiore affidabilità, una resistenza alla trazione fino al 15% e una resistenza allo snervamento fino al 25%. Nel frattempo, il polimero rinforzato con fibra di carbonio assicura che la cerniera sia forte ma leggera.

In questo modo si crea la quantità perfetta di flessione e fermezza, sia per piegare il telefono che per digitare sul display. Inoltre, guida il display in una specifica piega a goccia quando Find N2 Flip viene chiuso, riducendo notevolmente la piega rispetto alla concorrenza. La forma a goccia d’acqua ha un raggio di curvatura più ampio rispetto alla cerniera a U, con conseguente riduzione della piega e della possibilità di deformazione dello schermo.

Caratteristiche superiori

La Flexion Hinge di OPPO Find N2 Flip è il motivo per cui è stato possibile inserire un display esterno così ampio nella parte anteriore del telefono. Una cerniera più piccola, inoltre, rende possibile la presenza di una batteria più potente e a ricarica rapida, mentre la sua robustezza contribuisce a creare esperienze d’uso uniche, migliorando al contempo la durata di vita dello smartphone.

Find N2 Flip presenta il più grande display esterno interattivo del segmento flip, elevando l’elemento da puramente decorativo a rivoluzionario. Lo schermo esterno da 3,26″ occupa il 48,5% della metà superiore del telefono per dare la possibilità di visualizzare più contenuti. Abbinato al design di OPPO, il display esterno diventa il primo punto di interazione che permette di controllare lo smartphone da chiuso, come vedere il meteo, le notifiche e persino rispondere rapidamente ai messaggi.

Il display esterno interattivo di OPPO Find N2 Flip non è solo potente, ma anche divertente, grazie all’introduzione di nuovi sfondi con simpatici animali domestici che aggiungono un pizzico di giocosità.

A proposito di divertimento: gli amanti dei selfie, probabilmente in passato avranno usato una fotocamera con una qualità inferiore, ma, grazie al display esterno e all’aiuto della Flexio Hinge che consente al telefono di “stare in piedi” parzialmente piegato, si potrà vedere un’anteprima mentre si sta girando un video e catturare selfie più nitidi grazie alla potente fotocamera principale.

Le caratteristiche fotografiche di Find N2 Flip non si fermano qui. Dual Preview permette ai soggetti dei propri scatti di vedere un’anteprima dello scatto nel display esterno e, piegando parzialmente lo smartphone, si sbloccherà la modalità FlexForm, perfetta per time-lapse, videochiamate e fotografie a lunga esposizione.

Un cameraphone ha un’utilità limitata se la sua batteria non riesce a tenere il passo con la creatività dei suoi utenti. OPPO Fin N2 Flip rappresenta invece lo smartphone perfetto, garantendo performance fotografiche e video senza limitazioni; inoltre, mentre la maggior parte degli smartphone flip dispone di una batteria da 3500 a 3700 mAh, Find N2 Flip è dotato di una potente batteria da 4300 mAh.

La presenza di una cerniera dal formato ridotto non significa sacrificare la durata: Find N2 Flip è stato testato dal TÜV Rheinland, che ha constatato la possibilità di piegare lo smartphone fino a 400.000 volte senza comprometterne le prestazioni, l’equivalente di un utilizzo normale per circa 10 anni. È stato anche sottoposto a condizioni estreme, funzionando perfettamente dopo essere stato piegato 100.000 volte sia a -20ºC che a 50ºC.

Quando è chiuso, la Flexion Hinge di nuova generazione non presenta alcuno spazio tra le cerniere, impedendo alla polvere e alle impurità di accumularsi lungo la linea della piega. Infine, quando è aperto, sempre grazie alla Flexion Hinge e all’esclusiva piastra a matrice reticolare che sostiene lo schermo, la piega è la più sottile e impercettibile di qualsiasi altro smartphone flip. Tutto questo garantisce un’esperienza immersiva e permette di utilizzare l’ampio display di alta qualità per guardare, giocare, navigare o scorrere senza limitazioni.

Una nuova era per gli smartphone flip

In sintesi, grazie alla Flexion Hinge di nuova generazione, Find N2 Flip offre il display esterno interattivo più ampio del settore, la batteria più potente e la ricarica più rapida di qualsiasi altro smartphone flip. Inoltre, grazie alle dimensioni, Find N2 Flip garantisce un’esperienza immersiva di utilizzo del display esterno, che spazia da animali interattivi e giocosi a utili strumenti e widget, oltre che migliorare la fotografia e la durata del dispositivo.

Sebbene la cerniera di uno smartphone flip possa essere un singolo elemento, il suo impatto è elevato e, grazie alla rivoluzionaria Flexion Hinge di nuova generazione di OPPO, Find N2 Flip rappresenta una svolta senza compromessi per il settore.

